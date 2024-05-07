0056完成填息 百萬股東笑領配息紅包

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高息ETF人氣指標-元大高股息ETF（0056）於4月18日除息0.79元，7日在台股開高激勵下，僅13個交易日完成填息，逾106萬股東笑領配息紅包。

法人指出，0056此次除息前後，全球股市受美國通膨數據反覆及中東地緣政治風險等原因出現大幅修正，而0056經歷多次市場利空依舊保持連續年度填息紀錄，提升市場加碼信心。

隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現逐年增長趨勢，2023年全年每股配息2.2元，是成立初期的兩倍以上，今年第一、二季合計已配息1.49元，更是改為季配以來新高水準。

元大投信表示，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，持續吸引投資人從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合。據統計，國內上市櫃股票／ETF投資人數前十大中，已有半數為台股ETF；證交所3月定期定額交易戶數前十大中，更達八檔是台股ETF，均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移，且動能十分強勁。

元大投信指出，隨著ETF投資人數持續增加，投資人對高股息ETF的挑選也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF淨值組成」，更能有效看出該ETF的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

依元大投信官網揭露，至5月6日0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.60元，以目前配息水準估算，除提供未來配息穩定基礎，若淨值持續跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備增長能力。

0056已成立超過16年，歷經多次市場多空考驗，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放，2011年至2024年已進入第14年連續配息且填息，提供長期投資人具持續性的收益回報。

元大投信提醒， ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值之變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。