00940大換股 最新預測名單出爐 長榮恐被換掉

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00940大換股！元大台灣價值高息ETF（00940）周五（10日）將宣布新成分股名單，根據富邦投顧預測，新納、剔除成份股各有24檔，等於總計48檔持股大搬風，其中永信建、華南金、長榮航3檔殖利率逾5％獲選新成份股，而長榮、漢唐殖利率雖然也在5％以上，但卻恐遭除名。

台灣指數公司4/30完成00940新成分股定審調整，元大投信將於10日公佈50檔新成分股名單。富邦投顧預測，00940將出現24檔新面孔，依殖利率高低排序分別為永信建、華南金、長榮航、榮剛、至上、長榮鋼、國產、玉山金、天鈺、中華車、南寶、台灣大、華立、台表科、長榮航太、華碩、遠傳、京鼎、崇越、中華電、聯強、兆豐金、健鼎、元大金。

幾家歡樂幾家愁，富邦投顧也列出預計將被汰除的成分古，依殖利率高低排序分別為長榮、漢唐、亞翔、世界、統一、廣達、神達、大聯大、可成、智易、中磊、巨大、佳世達、上海商銀、神基、寶成、聯陽、矽創、光洋科、瀚宇博、南茂、耕興、中碳、合勤控。

值得注意的是，近期市場對00940成份股調整多有臆測，名單也略有差異，00940本次成份股最終名單仍須以10日公告為主。根據00940公開說明書規定，10日公布新成分股後，需在生效日起5個交易日完成新股調整，也就是在5/17完成新股異動權重調整。