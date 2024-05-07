格斯科技攜手夥伴 推出全台首部油電轉純電示範車

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

格斯科技＊（6940）宣布，攜手台南崑山科大、崑崴電子、公信電子、佳晟電機及達奈美克公司，透過格斯自行研發的電池管理系統，配合串聯馬達控制及其他電子系統技術，成功改造出全台首部由油電轉純電驅動的示範車。

格斯科技總經理葉國偉表示，格斯科技攜手崑山科技大學電動車研發與人才培育中心及台灣電動車生態系夥伴通力合作，改造油電系統與電子裝置線路，成功打造出全台首部油電轉純電示範古董車。此次產學合作，希望向市場證明台灣電池儲能技術的能力以及安全應用，格斯也將會持續儲能技術的新創開發及電動車相關人才培育，期望協助台灣在世界的車用領域占一席之地。

此次油電轉純電示範車合作案除崑山科技大學外，也同步邀請電動車生態系夥伴共同合作，包括崑崴電子、公信電子、佳晟電機及達奈美克公司。崑崴電子為崑山科大的新創公司，主要負責電動車系統整合。公信電子聚焦於汽車電子終端平台設計，提供車載電控平台、行車資訊平台、智慧駕駛座艙平台等系統設計整合與製造服務。佳晟電機擁有40多年油壓馬達設計與製造經驗，也是少數領導台灣油壓馬達的公司。達奈美克公司則專職研發自動化設備。

格斯表示，公司已取得IATF-16949車規認證的符合性聲明文件證書，今年第一季於新廠通過初步驗廠及代工客戶新世代電池芯第一次小量生產及出貨，已安排於6、7月進行第二次小量代工生產，期望於2025年開始放量生產。

此外，格斯科技近日取得ISO14001：2015環境管理系統以及ISO45001：2018職業安全衛生管理系統雙認證，用實際行動力證明對於環境保護及員工職業安全衛生的重視。在符合國際管理標準下，格斯科技將持續納入環境管理及職業安全衛生管理至公司戰略規劃和企業營運中，致力於鑑別鋰電池設計製造過程中潛在的環境問題。