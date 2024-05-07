《商情》期金反彈近1%；原油止跌回升；上海膠漲近1%；美棉回跌逾1%

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時報-商情早報

1.Fed有望降息，周一紐約期金回揚。

2.LME：05/06適逢英國銀行日休市一日。

3.NYMEX：6月輕質原油漲0.37美元，每桶為78.48美元。

4.西德州原油上漲0.45美元，每桶為80.10美元。

5.05/06英國銀行日假期，海運運費指數休市。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3下跌1.60美分。

7.NYCE：5月棉花跌0.80美分，每磅為76.56美分。

8.CBOT：5月黃豆粉漲14.70美元，每公噸為381.20美元。

9.05/06TRJ-CRB上漲1.10，為287.61。

10.05/06 SGX 62%鐵礦石報每公噸119.64美元，漲1.95美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-Fed有望降息，周一紐約期金回揚；係因美國非農就業數據報告低於市場預期，增加市場對美國聯準會(Fed)降息期望增溫，加上美元走軟，增加投資人以美元計價的黃金購買吸引力，同步令金價回揚近1%；終場收盤報價，6月黃金長22.60美元，報2331.20美元；7月白銀長0.92美元；7月鉑金跌0.40美元；6月鈀金漲34.80美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-適逢英國銀行日假期，LME基本金屬期貨休市；綜觀一周金屬走勢，因美國公布的就業數據疲軟未如預期，影響美元指數回落下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，加上，修正過後的預測顯示，礦場受擾後供應將可能減少，致倫敦(LME)銅價反彈上揚。終場上周五指標期銅上漲144.5美元；期錫上漲1,013美元；期鎳上漲589美元；期鋅上漲17美元；期鋁上漲23.5美元；期鉛上漲35美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周一歐美原油期貨止跌回升，由於哈馬斯和以色列尚未達成停火協議，以及沙烏地阿拉伯調漲6月對大部分地區的原油官方售價，預期今年夏季需求十分強勁，亦為石油市場帶來支撐，美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.37美元，報每桶78.48美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.37美元，報每桶83.33美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-英國銀行日假期，周一BDI指數休市；綜觀一周乾散貨運市場走勢，波羅的海乾散貨BDI指數呈現上漲，係因大型船舶運價持續增加，亦帶動FFA遠期合約價格上揚，使得BDI指數自(4/29)至(5/3)累近一周漲幅達11.4%；上周五(5/3)收盤價BDI指數上漲102點，收1876點，漲幅5.8%；BCI指數上漲301點，收2673點，漲幅12.7%；BPI指數上漲21點，收作1884點，漲幅1.1%；BSI指數下跌8點，收作1458點，跌幅0.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-油價支撐，周一上海天膠期貨上漲近1%；隨著中國市場在連續假期後重新開放，加上因地緣政治的緊張局勢，致歐美原油期貨昨收反彈，亦促使製造商放棄從石油中提取合成橡膠，進而提振終場上海天膠期貨上漲近1%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨，適逢兒童節假期休市；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨漲0.1%，報每公斤161.70美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲0.8%，收於每噸14150元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥、大豆和玉米期貨飆升至數月高點，由於擔心巴西和俄羅斯天氣可能損害農作物，包括該國南部的乾旱和部分地區的五月霜凍條件推動期價上揚，終場5月小麥漲26.25美分， 5月玉米漲10美分，5月大豆漲33美分，5月黃豆油漲0.75美分，5月黃豆粉漲14.7美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周一ICE棉花期貨回落逾1%；因無明確利好因素指引，盤面維持震盪運轉，後因資金離場，交易重心震盪下行，削弱投資人對棉花購買意願，令期棉回跌逾1%；終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌1.03%，報每磅76.56美分；終場中國鄭州商品期貨5月期棉結算跌0.91%，報每公噸15325人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國房地產刺激政策，鐵礦石止跌上揚；因中國當局企圖努力重振陷入困境的房地產市場，提出更多刺激政策措施，以及在結束連續勞動節假期過後，鋼鐵製造商預期的補貨浪潮，提振了投資者情緒，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格反彈上揚。終場周一新加坡交易所62%鐵礦石近月漲1.66%，報每噸119.64美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.6%，報每噸887人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)