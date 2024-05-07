海力士、美光傳來好消息 記憶體族群再衝一波 法人喊買「它」

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繼韓國記憶體大廠SK海力士將調漲DRAM產品價格後，美光也獲法人上修評級，調升目標價，台記憶體族群再發動攻勢，今（7）日開盤由廣穎、十銓、商丞等亮燈漲停攜手概念股向前衝，法人看好十銓1Q24獲利佳，且2Q24營運將持續向上，給予「買進」的評級，目標價126元。

外媒報導，根據供應鏈人士透露，韓國記憶體大廠SK海力士將調漲LPDDR5／LPDDR4／NAND／DDR5等DRAM產品的價格，平均漲幅約在15％至20％。SK海力士DRAM產品價格從去年第四季度開始逐月上調，目前已累計上漲約60％至100％不等。

Baird分析師Tristan Gerra以記憶體報價轉強為由，將美光投資評等從「中性」調高至「優於大盤」，並看好隨著記憶體定價上漲，將目標價從原本的115美元調高至150美元，消息激勵美光收漲4.73％，收報120.13美元。

連串的消息推升記憶體概念股走勢，廣穎、十銓連續第2天攻上漲停，商丞今天跟進，威剛漲幅逾5％，南亞科、華邦電、宇瞻、品安、創見、承啟等一起走高。

威剛前四月合併營收達147.29億元，年增57.73％4月合併營收創歷年同期新高，年增逾8成達38.48億元。累計今年前四月合併營收為147.29億元，年增逾5成。

威剛表示，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向高頻寬記憶體（HBM），加上整體產業庫存水位相當健康，預期本季DRAM及NAND Flash合約價仍將保持上揚格局，並進一步推動公司整體毛利率持續增長。

南亞科公布4月營收為32.06億元，月減5.45％、年增41.88％，累計前四月營收127.09億元，年增46.34％。

十銓2024年第一季財報，合併營收29.94億元，較2023年同期大幅增長90.77％，稅後純益2.87億元，每股稅後純益（EPS）4.1元，單季獲利已勝過2023年全年EPS 3.38元。4月營收達20.43億元，年減22.99％，月增65.79％，為2024年以來營收最佳成績。

十銓總經理陳慶文指出，該公司DDR5出貨增加，加上DRAM及NAND Flash價格連二季上漲，帶動十銓第一季營收及獲利跳增。第三、第四季旺季來臨，記憶體沒有降價的可能性，DDR5緩步墊高，估有15％～25％的漲幅；DDR4在庫存消耗完畢後，也會跟上DDR5的腳步，下半年漲幅應有3至4成。

群益投顧分析，實際整體現貨需求尚未全面回歸，消費電子產品受到通膨、戰爭等影響尚未全面復甦，不過看好AI 熱潮以及景氣逐漸好轉，加上庫存調整庫存跟產能，供需逐步回歸正常，且2H24AI應用帶動下，兩大記憶體現貨價拉升，2Q24、3Q24價格有機會上升，公司樂觀看待現貨市場價格，若後續各消費端需求全面回歸，如運動賽事需求、庫存回補等，價格漲幅會更大。

群益投顧預估十銓2024年稅後EPS 11.00元。由於十銓的產品線每個月出貨的組合不同，以及有B2B專案，若排除報價的影響，營收和獲利的波動原本就很大。不過十銓1Q24獲利佳，且2Q24 營運將持續向上，因此給予「買進」的評級，目標價126元。