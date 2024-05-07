Walkii 攜手逾30家企業參與「健康森林計畫」　打造員工健康新職場

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企業在競爭激烈、瞬息萬變的商業環境要保持競爭力，人力資源的質量是攸關企業生存與發展的重要條件，員工是否健康，和生產力息息相關，企業如何打造健康職場環境，把關員工健康，將成為企業經營的重要課題之一。

開發員工健康軟體 Walkii APP 的若林創意，自 2020 年起已協助超過 150 家企業完成健康促進活動，今年期望更進一步實現綠化減碳精神，與高雄市愛種樹協會合作發起「Walkii 健康森林」計畫，透過「企業員工健步，Walkii 減碳種樹」的活動方式，邀請企業落實 ESG 精神，共同打造職場健康環境，企業認養的樹木，會由協會協助種植和撫育。

若林創意執行長葉大為表示，「Walkii 健康森林計畫」目前第一階段的植樹棵數已經來到 180 棵，未來希望達到 100 家企業參與、植樹 1,000 棵及響應民眾達 10,000 人的目標，一起和 Walkii 建立環境與員工健康友善環境。

「Walkii 健康森林計畫」希望達成參與企業 100 家、植樹 1,000 棵以及響應民眾破萬人的目標。圖/Walkii 提供

想要參與健康森林計畫的企業，報名參加後，提供員工編號、執行時間和挑戰模式等任務所需資料，由 Walkii 建置系統後，就可以開始執行任務。若目標挑戰成功，將獲得高雄愛種樹協會感謝狀以及 Walkii 頒發的數位認證書，並提供 3 年植樹撫育報告；若未來完成 1,000 棵種植目標，將會發表健康森林成果表揚記者會，和參與的企業一起對外分享活動成果。

此次參與的企業共計 31 家，包括全科科技、宏碁資訊、致伸科技、大侑貿易、迪芬尼聲學、和德昌、裕融企業、衛普實業、復盛應用科技、新加坡商必帝、詠業科技、智原科技、聖暉工程、偉剛科技、萬旭電業、臺北市立聯合醫院中興院區、富邦產物保險、三創數位、萬泰物流供應鏈、沛諭企業、程曦資訊、尚澄運動、嬌聯、晶智達光電、宙揚企業、和之合、遠雄建設、達麗建設、裕隆汽車、新加坡商安富利及保誠人壽，顯見健康森林計畫獲得各行各業高度重視。

其中，高爾夫球具製造商復盛應用科技、衛浴五金製造商和之合與婦幼日用品大廠嬌聯更是扮演領頭羊角色，分別加碼種樹 26 棵、24 棵與 13 棵，以支持打造員工健康職場與環境永續發展的理念。

企業因應氣候變遷與競爭條件改變，落實人才與環境永續發展將成為必然趨勢，員工職場健康也將成為發展 ESG 的重要指標。Walkii 誠摯邀請有意推動人才永續發展的企業報名參加健康森林計畫，促進員工職場健康，為臺灣種下更多希望種子，一起愛員工也愛地球。