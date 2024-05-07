《國際金融》歐股衝1周新高 軍工股Indra大漲8.8%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周一收在近一周最高水準，投資者對各大央行降息的樂觀情緒再次上升，此外，西班牙國防企業Indra公布第一季強勁財報後，股價大漲。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.69點或0.53%，為508.22點，其中保險股升1.6%，領漲其它板塊。英國股市則因假期，休市一天。

歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)，以及其他官員Gediminas Simkus和Boris Vujcic分別表示，最新的通膨和成長數據加強了他們的信念，即通膨將在明年中回到央行2%的目標。這些言論也支撐了市場情緒。

豐業銀行(Scotiabank)分析師在一份報告中表示：「歐洲央行的擔憂是，如果談判達成的協議是工資繼續大幅上升，那麼將更難控制通膨風險」。

今年以來，Stoxx 600指數上漲了約6%，落後於標普500指數逾8.1%的漲幅。由於對聯準會首次降息的時機存在疑問，標普500指數漲勢也已停滯。

以能源股為主的挪威股市上漲1.4%。此前沙烏地阿拉伯上調了大部分地區六月的原油價格，同時加薩(Gaza)停火協定的前景似乎十分渺茫，都推高了油價。

Indra大漲8.8%，報19.6歐元；稍早該公司表示，由於全球地緣政治緊張，刺激了對防空系統的需求，公司訂單強勁，並且第一季淨利增加40%。

皇家荷蘭郵政(PostNL)在公布第一季虧損超出預期之後，股價下跌近4%。

受到電動車和混合動力車需求推動，富豪汽車(Volvo)四月銷量年增27%，推進股價上漲1%。

丹麥助聽器製造商Demant公布第一季銷售未達預期，股價跌3.6%。