營建、金融大黑馬 專家點名7檔還沒漲夠 中信金、永信建上榜

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憑藉全球AI狂潮，台股市值去年以來大增20兆元，台股昨日電金傳多點開花，AI概念股啟動落後補漲，蘋概股也有好表現。不過，在資金重新聚攏之際，專家也點名資金已經開始往營建、金融兩大族群擴散，鎖定南部建商五大天王，並指出國泰金、中信金股價都還未到滿足點。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，台積電去年第四季於高雄設立2奈米廠，高雄房市在今年第一季大漲20～30％。永信建去年每股賺12.55元，創歷年新高，今年第一季每股賺4.9元，年增3.1倍，預估今年每股獲利將超越去年，連續第二年賺下依股本，毛利率估在45～47％之間，更優於多數電子股，成為上市櫃營建股王。

蔡明彰指出，歷來營建股王寶座向來非台北建商莫屬，北部房市相對熱絡，房價漲幅也因此較大。但台積電近年來大舉南下投資台南、高雄，高雄建商受惠台積電外溢效應，五家高雄上市櫃營建股第一季營收都驚人成長。

關注南部建商五大天王第一季營收增幅，京城年增130%、永信建年增303%、新龍騰年增308%、隆大年增448%，聯上年增728%。

蔡明彰表示，永信建成營建股王，對台北建商未必有激勵作用，但對高雄營建股卻有比價效果。知名度較高的京城建設去年入帳金額較少，每股僅賺1.2元，今年Q1營收8.9億元，下半年總銷售額60億元大型個案將完工入帳，今年每股獲利估4～5元，較去年成長率兩倍。

隆大今年每股獲利估3～4元、本益比15倍左右，聯上過去每股獲利表現並不突出，去年每股虧損0.69元，今年來股價進揚60%，預告今年由虧轉贏的機率高。新龍騰去年每股獲利2.05元，今年估2元以上，股價今年來大漲一倍。

台積電確定將在高雄楠梓產業園區蓋兩座2奈米廠，第三座2奈米廠目前也正在評估中，此外，高達7,000億元的1.4奈米也可能轉進高雄廠。蔡明彰指出，台積電全力投資高雄，高雄房市應有幾年好光景，這五家高雄銀建股每股獲利預估將有進一步成長空間。

除了營建股，蔡明彰也點名兩檔金融股，國泰金第一季每股賺2.57元，超越富邦金成金控每股獲利王，但國泰金目前股價只有5字頭。而金控每股獲利老三的中信金，第一季每股賺1.07元，較去年同期的0.66元年增62%，加上配息1.8元，現金殖利率超過5％，股價創19年新高，預估今年每股獲利挑戰3元，可望超越去年的2.8元，目前股價3字頭。

今年金控獲利為何看好？銀行業務房貸創新高、理財商品熱賣、保險業務從防疫保單虧損恢復元氣、股債投資大賺、證券業務受惠台股不斷刷新歷史高點都是原因。蔡明彰表示，其實今年營建及金融基本面看好，最根本原因是受惠台股多頭。

去年以來台股市值大增20兆元，投資人股市賺了錢會去買房、買理財商品，蔡明彰直指，台股財富正向營建及金融擴散，這20兆財富的原動力來自AI，過去一年投資人應該買AI股，但現階段，應該介入營建、金融股。

蔡明彰表示，營建指數創33年新高，金融指數也挑戰兩年高點，短線漲多或有拉回，但籌碼尚未凌亂，法人增加持股，加上散戶融資使用率偏低，台股財富擴散營建、金融的大行情還沒到滿足點。