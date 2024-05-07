天璣9300＋旗艦AI行動晶片 聯發科開創手機GAI新體驗

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聯發科（2454）於深圳天璣開發者大會（MDDC2024），正式發表旗艦級天璣9300＋5G生成式AI行動晶片，標誌著手機產業邁入生成式人工智慧（Generative AI）的新里程碑。

作為首款專為生成式AI打造的旗艦手機平台，天璣9300＋採用領先的8核全大核心CPU架構，最高主頻高達3.4GHz，性能傲視同群。更重要的是，這款晶片深度整合了諸多生成式AI創新技術，勢必為用戶帶來全新的AI體驗。

天璣9300＋支援包括GPT-3等廣泛主流大型語言模型（LLM），並首次在手機端實現了LoRA Fusion2.0技術，提供高度個人化和高效的生成式AI服務。基於這一強勁的AI推理能力，天璣9300＋將為使用者帶來無縫的文字、圖像、音樂等多模態內容生成體驗，打破人工智慧應用過去僅限於特定垂直領域的局限。

同時，天璣9300＋還率先在行動裝置上支援AI推測解碼加速技術，顯著提升LLM推理速度，使運算過程更加迅捷高效。值得一提的是，聯發科技針對手機端生成式AI應用開發需求，推出了天璣AI開發套件。該套件涵蓋GenAI最佳實踐、Model Hub、優化技術和視覺化開發環境Neuron Studio，賦能開發者高效構建各式生成式AI應用。

「聯發科技致力於將生成式AI這一變革性技術推向大眾市場，開創智慧型手機人工智慧的新紀元。」聯發科技資深副總徐敬全表示，天璣9300＋提供無與倫比的生成式AI整合能力，勢必成為推動手機人工智慧創新的強勁引擎。

生成式AI的興起給手機產業帶來了前所未有的變革契機。這一基於大模型的創新技術，不僅能夠顯著提升手機的生產力和內容創作能力，更能帶來全新的人機交互範式，例如語音對話助理等。可以預見，生成式AI終將徹底改變用戶與智慧手機的互動方式。

作為領域先鋒，聯發科矢志成為驅動生成式AI在手機領域落地的中流砥柱；未來，聯發科技將聯合生態夥伴，持續創新生成式AI技術與應用，引領智慧手機產業邁向全新的發展階段。