國泰建設X三井不動產集團 中和捷運地標「METRO PARK」開工動土典禮

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新北指標大案「META PARK」，由台日不動產雙強國泰建設與三井不動產集團攜手合作，挾雙品牌光環、捷運地標、大基地、大尺度開發等優勢，今年1月公開後，人氣、買氣雙雙開出紅盤，二期「METRO PARK」於5月6日舉行開工動土典禮，中和捷運地標蓄勢待發，即將接棒登場。

「METRO PARK」基地緊鄰「META PARK」，靠近環狀線中原站，規劃28~52坪格局，以SC鋼骨結構打造兩棟31~32層建築，加上一期的兩棟摩天大樓，未來落成後，四棟超高樓層建築量體，將成為中原站旁最醒目的捷運地標。

該案開發規模龐大，兩期基地面積總和達到5,400坪，負責銷售此案的海悅廣告表示，大型住宅開發案的規劃與建造，需要投入相當大的心力，這次國泰建設與三井不動產集團兩大龍頭共同合作，傾注雙方最好的資源與深厚建築實力，合力將本案整體開發尺度推向國際高度，立基的起步點足足「高人一等」，放眼區域內的其它個案，實在難以超越。

國泰建設深耕台灣60年，穩健、務實的大樹企業精神，穩坐國人心中第一建築品牌形象，獨步全台的「四大保證」，方正、宜居的國泰格局，更是擄獲超過5萬6千戶國泰粉絲肯定；而享譽日本的三井不動產集團，累積厚實的經驗與品牌力，近幾年積極布局台灣，包含商業設施、住宅、精品飯店、outlet等大型開發案，皆有亮眼表現。

在兩大強勢建築品牌「台日混血」DNA加持下，自開案以來市場關注度與網路討論聲量始終居高不下，二期「METRO PARK」接棒在即，自然也是備受各界期待。延續一期高規格開發尺度，二期同樣由國際級大師組成建築團隊-台北101舵手「李祖原聯合建築師事務所」操刀建築規劃，公設空間由與日本百年「日建集團」系出同門的日本日建設計負責，其他如永峻工程顧問、聿善景觀設計、袁宗南燈光設計等，也都是業界頂尖。

值得一提的是，二期臨路面同樣規劃大尺寸退縮的林蔭步道與沿街廣場，待兩期社區完整開發時，將成功打造出大型聚落質感，街廓相連合體，也將成為一條兼具時尚潮流與閒適氛圍的繁華商業廊帶，帶動當地區域發展，也為中和地區民眾開啟嶄新生活視野，未來走在大尺度退縮的林蔭步道上，就好像置身在優雅的日本街區，感受綠意與愜意同步蔓延。