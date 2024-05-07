特斯拉人形機器人邁大步 這家台廠攻漲停 近萬張排隊等買

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特斯拉人形機器人新技能又向前跨進一大步，特斯拉二代Optimus人形機器人在特斯拉電池工廠學會了分裝電池，且比以前走得更快更遠更穩了。在人形機器人已不在遙不可及下，台廠身為輝達AI人形機器人概念股的所羅門（2359）今（7）日股價重啟漲勢，開盤不到10分鐘就亮燈漲停，漲停買單高掛近萬張。

Tesla Optimus官方近日發布了新的視頻，展示了二代Optimus人形機器人的最新進展。從視頻中可見到Optimus的端到端神經網路經過訓練，能夠對特斯拉工廠的電池單元進行準確分裝，在插入過程中需要非常精確的動作，且容錯率很低，神經網路會自動定位下一個空閒插槽，Optimus還能從故障中自主恢復；此外，Optimus現在可以在定期繞著辦公室行走，不僅走得更快，走的距離也越來越遠了。

對此，輝達資深研究科學家、AI Agents負責人Jim Fan對Optimus新影片展現的技能給予了很高的評價。他認為，影片讓我們窺見了人類數據收集的真實場景，這是Optimus最大的優勢。

輝達在今年3月18日舉行的GTC大會上，發表了AI人形機器人計畫，並推出了專為人形機器人打造的通用基礎模型Project GR00T，並建立具備生成式AI功能的人形機器人平台，讓機器人能夠從觀察人類言行中學習，並以更自然的方式與人類互動。輝達表示，該平台將開放給全球機器人和模擬生態系統的合作夥伴，以加速研發與採用。

輝達創辦人黃仁勳認為，AI領域最終的發展，就是建立人形機器人，因此輝達正在匯集全球關鍵技術，打造AI人形機器人的軟硬體平台，包括電腦系統、生成式AI「Project GR00T」等。

台廠所羅門為電子零件、映射管等半導體產品代理買賣公司，近年來積極研發AI Vision機器視覺及AI Robot機器人應用，因打入輝達AI導引機器人，正式成為輝達概念股，在特斯拉二代Optimus人形機器人展示最新技能後，今日股價股價重啟漲勢亮燈漲停。