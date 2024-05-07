電價漲 房仲公會： 物價、房價、房租全面跟漲

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4月起開始調漲電價，雖說漲幅有明確分級，一般住家與商業用及工業用的漲幅不同，住家漲幅有限；但是在預期心態下，民眾對於電價調漲的心理因素影響，可能遠大於實際增加的金額負擔。房仲全聯4月23日針對「電價調漲對房價的影響」進行網路民調，截至28日止，總計回收有效問卷2,173份，結果顯示，整體認為電價調漲之後，物價、房價及房租將呈現全面上漲趨勢。

其中，認為物價將上漲5％-10％佔58.4％，上漲10％以上占28.7％；認為房價將上漲5％-10％占46.6％，上漲10％占33.4％；認為房租將上漲5％-10％占53.7％，上漲10％以上占24.3％。

另一個變化較大的議題為購屋意願，在上一季總統大選結束後，總計約有52.4％的民眾表示可能會啟動購屋（會啟動14.3％＋可能會啟動38.1％）；而在本次調查中，約有35.5％表示可能會啟動購屋（會啟動9.4％＋可能會啟動26.1％），減少17.1％。另不打算購屋的比例，本季也比上季增加16.2％。

本次調查使用新青安房貸的年限，以30年房貸占31.0％居冠，20年以內占27.0％居次，第三才是使用40年房貸占20.2％。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，各年齡層購屋意願同步下降，對交易市場來說是一項警訊，顯示在看漲房價的前提下，對購屋行動轉為觀望，即便是購屋、換屋能力相對較強的40歲以上民眾，購屋意願也較上季減少10-13％，觀察今年6月的買賣移轉登記棟數，將會進一步證實電價調漲對購屋意願的影響。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，合計約有87％的民眾認為，在電價調漲之後，物價將上漲5％以上。過去認為購買不動產用來對抗通膨的效應，在此次調查中並未顯現，購屋目的中”投資置產”的比例為12.4％，比上季還小減了1.2％，顯見民眾對於電價上漲帶動房價上漲的憂慮甚深，暫且觀望。

網路地產王總經理陳韻如表示，本次調查最為特別的是，統計結果有關各年齡層及北、中、南、東各地，各題項統計結果顯示高度一致性，顯示民眾對於電價上漲之後的焦慮是全體全面的，住家電價上漲的幅度雖有限，但其關聯效應影響所及範圍很大，期待新政府上台能提出穩定物價的有效政策，降低民眾的生活憂慮。