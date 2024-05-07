法農場到陸餐桌 習近平：盼法向陸出口更多高技術、高附加值產品

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據中國外交部官網消息，當地時間2024年5月6日下午，中國國家主席習近平在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克宏舉行會談。習近平表示，盼中法雙方挖掘互利合作廣闊潛力，促進雙邊貿易向上平衡。中國願進口更多法國優質產品，推動「從法國農場到中國餐桌」機制取得更多務實成果，希望法國向中國出口更多高技術、高附加值產品。中方將對法國等12國公民短期赴陸的免簽政策延長至2025年年底。

習近平指出，很高興在中法建交60週年之際對法國進行第三次國事訪問。中法關係60年珍貴歷程，將使我們更好思考如何開啓下一個60年。在當前世界百年變局下，雙方應該堅守獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交初心，並為其注入新的時代內涵，打造新時期互信穩定、守正創新、擔當作為的中法關係。雙方要堅持獨立自主，共同防止「新冷戰」或陣營對抗；要堅持相互理解，共同促進多彩世界的和諧共處；要堅持高瞻遠矚，共同推動平等有序的世界多極化；要堅持互利共贏，共同反對「脫鈎斷鏈」。

習近平強調，中方願同法方保持戰略溝通，尊重彼此核心利益，鞏固雙邊關係戰略穩定。挖掘互利合作廣闊潛力，促進雙邊貿易向上平衡。中國願進口更多法國優質產品，推動「從法國農場到中國餐桌」機制取得更多務實成果，希望法國向中國出口更多高技術、高附加值產品。雙方要加強發展戰略對接，深化太空航空等傳統優勢領域合作，加強核能、創新、金融領域合作，拓展綠色能源、智慧製造、生物醫藥、人工智慧等新興領域合作。中國已經實現製造業准入全面放開，將加快開放電信、醫療等服務業市場准入，歡迎更多法國企業赴華投資，同時也希望法方為中國企業赴法投資合作提供良好營商環境和穩定發展預期。

習近平強調，中法都是文化大國，雙方要加快人文交往「雙向奔赴」，繼續辦好中法文化旅遊年各項活動，積極推進文物聯合保護修復工作和世界遺產地結好等合作。中方歡迎更多法國朋友赴華，將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底，推動未來3年法國來華留學生突破1萬人、歐洲青少年來華交流規模翻一倍。中方支持法方辦好巴黎奧運會，將派出高水平代表團赴法參賽。中方願同法方深化氣候變化、生物多樣性等領域合作，支持法方辦好聯合國海洋大會，鼓勵兩國有關國家公園和自然保護區結對。中方也願同法方加強在人工智能治理、國際金融體系改革等領域對話溝通。

馬克宏表示，今年法中將共同隆重慶祝法中建交60週年。法中關係友好，合作富有成效，不僅涉及高尖端技術，也包括氣候變化、海洋多樣性等全球性議題。習近平主席訪問期間，雙方簽署多項合作協議，再次彰顯法中合作的潛力和前景。

馬克宏表示，當前，世界面臨諸多緊迫挑戰，法中關係處於承前啓後的關鍵時刻。法中關係具有深厚底蘊，雙方相互尊重，著眼長遠，加強合作，將為解決全球性挑戰、避免集團對立對抗發揮重要積極作用。法方希望同中方進一步密切雙邊經濟關係和多邊溝通協作，推動法中戰略夥伴關係取得更多成果。

馬克宏表示，法方希望向中國出口更多農產品，同時將對中國保持市場開放，不會針對中國企業搞歧視性政策，歡迎更多中國企業包括高技術企業赴法投資合作。法方願同中方加強太空航空、民用核能等領域合作，共同辦好今年法中文化旅遊年活動，歡迎中方派團出席巴黎奧運會。法方願就氣候變化、生物多樣性保護、人工智慧等全球性問題同中方密切溝通合作，共同維護多邊主義、聯合國憲章宗旨和國際法。

雙方還就烏克蘭危機和巴以衝突等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。習近平指出，當今世界很不太平。中法同為聯合國安理會常任理事國，應該為和平解決熱點問題發聲，為推動建設持久和平、普遍安全的世界出力。中方願同法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

雙方發表關於中東局勢、人工智能和全球治理、生物多樣性與海洋、農業交流與合作4份聯合聲明，簽署綠色發展、航空、農業食品、商務、人文等領域近20項雙邊合作文件。

會談後，習近平和馬克宏共同會見記者。

當晚，馬克宏和夫人布麗吉特在愛麗舍宮為習近平和彭麗媛舉行盛大歡迎晚宴。

蔡奇、王毅等出席上述活動。