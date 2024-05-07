談中法經貿 習近平：擴大開放市場、合作共贏

大陸央視新聞7日報導，中國大陸國家主席習近平當地時間6日在巴黎中法企業家委員會第六次會議閉幕式發表題為〈繼往開來，攜手開創中法合作新時代〉致辭指出，中方願與法方一道充實中法全面戰略夥伴關係的經貿內涵、共同推動中歐互利合作、攜手應對全球性挑戰。中方正在謀畫和實施進一步全面深化改革重大舉措，穩步擴大制度型開放，進一步擴大市場准入，縮減外商投資准入負面清單，將為法國在內世界各國提供更廣闊市場空間，帶來更多合作共贏機遇。

習近平表示，今年是中法建交60周年。60年，在中國傳統曆法中是一甲子的輪迴，寓意著承前啟後、繼往開來。 60年來，中法關係始終站在中國與西方國家關係的前列，成為不同文明、不同制度、不同發展水準的國家相互成就、共同前進的典範。中法兩國友誼既是中法人民之福，也是世界人民之幸。 60年來，中法是共贏的夥伴。雙邊貿易和投資從少到多。雙邊貿易額比建交之初增長了近800倍，達到789億美元，雙向投資額累計已超過260億美元，2000多家法國企業深耕中國市場，中國已經成為法國在歐盟外的第一大交易夥伴，法國是中國在歐盟的主要交易夥伴。大亞灣核電站、空巴天津A320總裝線等一批有代表性的專案成為兩國互利合作的典範。兩國還積極探討拓展綠色低碳、數位經濟、跨境電子商務等新興領域合作。經過60年發展，中法兩國經濟已經形成你中有我、我中有你的強大共生關係。

習近平強調，中方願與法方密切全方位交流合作，推動中法關係邁上更高水準，取得更大成績。 面向未來，中方願與法方一道充實中法全面戰略夥伴關係的經貿內涵。法國是最早參與中國改革開放進程的國家之一，為中國現代化建設作出了貢獻並從中受益。中方願繼續積極利用「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，讓乳酪、火腿、葡萄酒等更多法國優質農產品出現在中國老百姓餐桌上。中方決定，將對法國等12國公民短期赴中的免簽政策延長至2025年年底，這將有利於促進兩國人員往來。 中方也願和法方共同推動中歐互利合作。中方將自主擴大電信、醫療等服務業對外開放，進一步開放市場，為包括法國和歐洲企業在內的各國企業創造更多市場機遇。 此外，中方願與法方攜手應對全球性挑戰。當中法應該推動國際社會形成合力，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則框架，積極應對氣候變化，推進生物多樣性保護全球進程，共同保護中方的地球家園。 習近平指出，當前，中國正以高水準開放促進深層次改革、推動高品質發展，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，加快發展新質生產力。中方正在謀畫和實施進一步全面深化改革重大舉措，穩步擴大制度型開放，進一步擴大市場准入，縮減外商投資准入負面清單，這將為包括法國在內的世界各國提供更廣闊的市場空間，帶來更多合作共贏的機遇。歡迎在座的法國企業家積極參與中國式現代化進程，分享中國發展的機遇。