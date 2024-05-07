《美股》焦點股：客戶超捧場 美光「錢」景看俏

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●美光獲券商Baird將股票評級從「中立」調升至「優於大盤」，周一股價上漲4.7%，在主要晶片股中表現最佳。Baird發布最新半導體產業研究報告，以記憶體報價轉強為由調升美光評級，並稱美光出現強勁的上漲動能，尤其在最近股價從4月初創下的歷史高點拉回逾10%後，因此將美光今年目標價從115美元上修至150美元。

Baird分析師Tristan Gerra表示，超大規模雲端服務商（hyperscaler）已提高記憶體訂單，目前DRAM報價已經高於通路最近的預測。微軟和亞馬遜雲端運算服務AWS很可能已經加碼下單。他並表示，現在客戶正在加碼下單美光的高性能DDR5記憶體，並預測在強勁的客戶需求帶動下，未來幾季DDR5晶片價格將一直比DDR4高出15%。高頻寬記憶體（HBM）是正在成形、全新的超級周期，可望為美光的毛利率帶來巨大提振。美光的HBM3E晶片毛利率可望突破60%，到今年底，其HBM市占率估將達到高個位數百分比。

●派拉蒙（Paramount Global）收漲3.1%，儘管巴菲特（Warren Buffett）坦承其多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）已經認賠出清該娛樂影視巨擘的所有持股。派拉蒙在沒有達成協議的情況下，結束與Skydance Media的獨家收購談判，這讓派拉蒙設立的特別委員會得以接受其他競標者的出價。

●泰森食品（Tyson Foods）大跌5.7%，該美國最大肉品公司第二季獲利預測優於市場預期，但也警告消費者正承受通膨壓力。

●廉航Spirit Airlines第二季營收前景低迷，周一股價重挫9.7%，收在3.35美元，創下歷史新低。