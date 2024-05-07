急起直追？傳蘋果開發自研AI晶片 與台積密切合作

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根據華爾街日報報導，蘋果（Apple）正在開發AI晶片，且據知情人士消息，蘋果持續與台積電密切合作，但目前是否有成果尚不清楚，蘋果方面亦不對此回應。

報導指出，蘋果正積極研發能運作數據中心伺服器的AI自研晶片，有望助蘋果在AI軍備競賽中得到優勢。知情人士表示，這項代號為ACDC（Apple Chips in Data Center）的專案包含了針對iPhones、iPads、Apple Watch及Mac的設計晶片。

據傳ACDC專案已進行多年，雖然目前仍不清楚新晶片何時問世，但蘋果預計在6月的開發者大會公布許多新的AI產品及重大訊息。

一些知情人士表示，蘋果的伺服器晶片的相關組件，可能更偏向致力於AI模型運作，而不是訓練AI模型，因此晶片製造商輝達（Nvidia）很可能繼續在訓練AI模型方面處於主導地位。

蘋果6日股價下跌0.91％，收在181.71美元。

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（工商時報 馬婉娟）

傳蘋果正在開發數據中心所用的AI晶片

華爾街日報引述知情人士說法指出，蘋果持續開發自家應用於數據中心伺服器人工智慧（AI）軟體的晶片，此舉有望提供這家科技巨擘在AI軍備競賽的優勢。

過去十年，蘋果崛起成為iPhone、iPad、Apple Watch以及麥金塔電腦（Mac）設計晶片的領導業者，如今也將研發實力投入這項伺服器計畫，該計畫內部代號為ACDC，意即蘋果數據中心晶片（Apple Chips in Data Center）的縮寫。

ACDC計畫已進行數年，目前不確定何時新晶片將會發表。蘋果曾提及今年6月舉辦的全球開發者大會（WWDC）將發表許多新的AI產品等消息。蘋果發言人對此不予置評。

蘋果一直與晶片製造夥伴台積電合作設計，以及啟動此類晶片的生產，不過消息人士稱，不確定是否已經產出明確的成果。

就蘋果伺服器晶片而言，該公司可能聚焦運作AI模型（也就是所謂的推理）所用晶片，而非訓練AI模型的晶片，後者是晶片大廠輝達（NVIDIA）稱霸的領域。

（工商時報 陳怡均）