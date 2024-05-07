習近平訪法 法中倡議：奧運期間「全球停火休戰」

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5月6日是中國國家主席習近平第三次對法國國事訪問的第一天，當天下午舉行法中雙邊會談後，在愛麗舍宮向新聞界發表聯合聲明，但沒有授權記者提問。據法國廣播電台報導，在法中領導人發言前，愛麗舍宮官員宣讀了兩國簽署的涵蓋了兩國企業在農業食品、能源和可持續發展、交通、金融和航空等領域簽署了十多項商業合約。

報導稱，對於習近平在法中建交60年之際對法國進行的國事訪問，愛麗舍宮一直強調的重要議題是烏克蘭戰爭的出路。馬克宏總統在記者會發言中對中國「不出售任何武器」和「向莫斯科提供任何援助」的承諾表示歡迎。

馬克宏表示：「我們尊重中俄兩國的古老聯繫，以及兩國在幾個世紀時間內穩定關係的努力，鑒於這段複雜的歷史，法國歡迎中國當局承諾不向莫斯科出售任何武器、任何援助，並嚴格控制出口可用於軍事目的的兩用貨物。」他說，這是習近平一年前說的，今天也再次重複。

在談到俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭時，馬克宏表示，他熱衷於與中國「保持密切對話」，而巴黎則打算利用習近平到來的機會，確保北京不會轉向明確支持俄羅斯的戰爭努力。馬克宏強調，西方沒有「尋求莫斯科政權更迭的方法」。馬克宏還對中國國家主席在今年夏天巴黎奧運會期間要求所有衝突各方達成「奧林匹克休戰」的意願表示歡迎。

習近平在隨後的講話中也表示，國際不太平，但作為聯合國安理會常任理事國和負責人大國，中國願同法國一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

習近平說：「對烏克蘭危機，中方已經多次闡明立場，中國既不是危機的製造者，也不是當事方、參與方，但我們沒有隔岸觀火，而是一直積極為恢復和平發揮積極作用，同時，中方反對利用烏克蘭危機甩鍋，抹黑第三國，煽動新冷戰。」

習近平指出，「歷史反覆說明，任何衝突只能通過談判解決，呼籲各方重啟接觸對話，支持適時召開俄烏雙方認可，各方平等參與，共同討論和有和平方案的國際峰會，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全方向。」

另外，習近平在講話中說他非常高興第三次來到法國，也歡迎馬克宏總統再度訪華。表示中國支持法國辦好奧運會，歡迎更多法國人前去中國，中方決定將法國遊客赴華免簽政策延長至2025年底，支持增開上海至馬賽的直飛航線，他也提到了150年前法國人參與建造了中國福建船政這這段歷史。

關於簽證，法國政府6日也宣布，將為中國赴法商業、旅遊人員發放簽證提供便利。這項措施將允許他們進出法國參加各種貿易展覽會和商務會議，而無需在每次入境時申請簽證。

愛麗舍宮在隨後公布的聯合聲明中也表示，兩國元首重申共同致力於深化法蘭西共和國總統 2023年4月5日至7日對中國進行國事訪問期間達成的共識，開闢新的合作途徑。兩國元首深信，兩國持續對話對於找到應對全球挑戰的持久解決方案十分重要，決定加強中法關係在全球問題國際治理中的推動作用。