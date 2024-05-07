從領空打到外太空 陸聯大代表：支持俄外太空草案 批美日版不平衡

中國大陸常駐聯合國代表團網站7日消息，第78屆聯大美東時間6日就俄羅斯4月24日在安理會否決外太空安全決議草案公開辯論。中國常駐聯合國代表傅聰出席會議發言指出，美國、日本此前在安理會提出的外太空安全決議草案不全面、不平衡，中方無法支持。俄羅斯日前提出一份新的安理會決議草案，內容更為全面、平衡。中方支持這一草案。

傅聰表示，為切實保障外太空開發利用惠及全體會員國，國際社會應作出以下努力： 第一，要堅定維護外太空和平屬性。當前外空領域的最大挑戰是，個別超級大國追求外空霸權，將外空界定為「作戰疆域」，加快外空軍力建設，研發部署進攻性外空武器，構築外空軍事同盟，這些舉動嚴重破壞外空和平屬性，增加軍事誤判和衝突風險。國際社會應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅決反對外空武器化和外空軍備競賽，避免外空成為新的戰場。大國要發揮表率作用，摒棄追求絕對安全、絕對優勢的思維和政策，以實際行動維護外空和平與安全。 第二，要加快完善國際外太空治理體系。1967年《外太空條約》是現有國際外空秩序的基石，為維護外空和平性質、規範外空行為發揮著積極作用。但《條約》達成已有半個多世紀，隨著形勢的發展，其滯後性逐漸顯現，比如《條約》僅禁止在外空部署大規模殺傷性武器，卻沒有禁止在外空部署其他類型武器。國際社會亟需談判締結新的「外空條約」，為維護外空安全提供更堅實的制度性保障。中國和俄羅斯早在2008年就向裁軍談判會議提交「外空條約」草案，獲得國際社會廣泛認可和支持，可作為未來談判基礎。 第三，要確保各國共用外太空「紅利」。各國無論大小，無論發展水準如何，都可成為和平利用外空的參與者、受益者、貢獻者。國際社會應積極開展航太、通訊、導航、氣象合作，共同促進太空應用產業發展，帶動各國科技進步、經濟增長、民生改善和可持續發展目標的實現。太空技術應用大國有責任提供更多太空公共產品，讓更多國家享受和平利用外空「紅利」。個別國家應停止泛化國家安全概念、肆意打壓別國科研活動和技術發展的作法，為外空領域國際交流與合作創造條件。 第四，要以協商和包容精神開展外空治理討論。外太空議題技術性、專業性強，裁談會、外空委、聯大一委等專業平台應各司其職、相互補充，共同推進外空治理進程。安理會可根據自身職責，以恰當的方式審議外空安全問題，但應最大限度反映國際社會共識，為專業平台討論提供支持與補充。美國、日本此前在安理會提出的外空安全決議草案不全面、不平衡，中方無法支持。俄羅斯日前提出一份新的安理會決議草案，內容更為全面、平衡。中方支持這一草案並期待安理會成員儘早就此達成一致，共同維護各方在外空問題上的互信與合作。