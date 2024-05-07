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非營利組織職場體驗 釋650職缺 暑期1個半月領4萬

  • 中時即時 林志成
中央大學學生徐瑜君帶領染布活動。（青年署提供／林志成台北傳真）
中央大學學生徐瑜君帶領染布活動。（青年署提供／林志成台北傳真）

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教育部青年署「113年青年暑期社區職場體驗計畫」，網羅全台300個以上非營利組織釋出650個體驗名額，提供青年於暑假利用1.5個月體驗職場，並由青年署提供4萬1205元的薪資。

青年署表示，這項計畫提供遍及全台各地的職缺，包括：社區行銷企畫、課程活動設計、暑期營隊、多媒體網路經營、生態田野調查等，報名自即日起至6月12日止，有興趣者可至「RICH職場體驗網」投遞履歷，各職缺進用到合適人選即下架，請把握機會。

中央大學客家語文暨社會科學學系徐瑜君與國立屏東科技大學木材科學與設計系柯玉淇，去年透過本計畫至「新竹縣柿染文化協會」體驗傳統柿染技法。

職場體驗期間，徐瑜君運用自身語言專長，以流利的客家話和英文分別向不同族群的遊客解說客家文化與柿染的精髓，協助協會推廣客家文化跨越國界，因其與遊客互動親切又專業，也從中獲得不少讚譽，展現出在文化傳承和推廣方面的價值。

另柯玉淇則對「柿染」這項傳統技藝充滿熱情，將自身所學專業知識和創意融入設計，巧妙結合柿染布與異材質，設計出「慣美的-花朵小包」，從構想到做出實體，展現對設計的敏銳度，也受到遊客廣泛認可和讚賞，讓這項傳統工藝得以注入新的活力。

二人藉由實際行動學習行銷與推廣的技巧，並在人際互動上受益良多，透過參與本計畫，不僅豐富暑假生活，也培養對於傳統工藝的珍惜與保護意識，為臺灣的傳統文化貢獻一份心力。

「青年暑期社區職場體驗計畫」體驗期間為7月1日至8月14日，體驗過程非營利組織均安排有專人指導，青年署在期間也會適時提供青年學生關懷協助，35歲以下大專以上在學青年可投遞履歷爭取職缺。若有計畫相關疑問，可撥打免付費專線0800-885-881詢問。

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