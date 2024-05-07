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陸「低空經濟」夯 陸媒：蘇州投資超過730億已簽251個項目

  • 旺報即時 吳泓勳
大陸「低空經濟」前景刺激各地競賽開啟，讓多地陸續組建產業基金激勵當地產業發展。（新華社）
大陸「低空經濟」前景刺激各地競賽開啟，讓多地陸續組建產業基金激勵當地產業發展。（新華社）

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今年以來低空經濟成為產業發展新焦點讓各地競賽開打，陸續設立低空經濟相關產業基金。據澎湃新聞不完全梳理，包含重慶、安徽省、江西共青城、蘇州、廣州、武漢、貴州等多個省市，今年來都陸續推出了低空經濟產業基金。

所謂低空經濟，是指在3000公尺以下空域內，以有人、無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射多領域的綜合性經濟形態。大陸民航局副局長韓鈞曾表示，低空經濟作為戰略性新興產業，涵蓋航空器研發製造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業；應用場景豐富，可在工業、農業、服務業等領域都有廣泛應用。

具體來看，4月安徽省低空經濟產業基金合夥企業（有限合夥）成立，出資額10億元（人民幣，下同）。其他省市方面，據中新網報導，今年以來，蘇州已簽約低空經濟項目251個，計畫總投資超過730億元。

稍早1月年廣州開發區、黃埔區舉行了2023年第4季重大專案集中簽約竣工投試產暨億航無人駕駛載人航空器全球商業首飛演示活動，其中資金規模達100億元的廣州開發區、黃埔區低空產業創投基金正式簽約。

除了低空經濟相關產業基金外，多地還現低空經濟政策齊發。粗估已看到包括安徽、深圳、蘇州、瀋陽、太倉、武漢、天津等省市，今年已來已陸續發佈圍繞低空經濟相關的行動方案或相關的徵求意見稿。

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