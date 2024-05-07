「生醫創新跨域合作平台」成功串連資金與技術 開發資本推動生醫發展

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中華開發金控子公司中華開發資本與財團法人工業技術研究院為加速台灣生醫產業創新發展，於去年共同催生「生醫創新跨域合作平台」。開發資本強調，平台目的除串接技術及資金外，更期待有效對接伯樂及千里馬，為不同階段的生醫產業帶來資金夥伴，扮演資金運水車的角色，使資金活水得以流動。

「生醫創新跨域合作平台」日前舉辦第一次的平台小聚，開發資本旗下生醫基金及工研院聯手邀請，吸引生醫產業、新創與投資機構熱情參與，成功發揮平台角色。開發資本總經理南怡君表示，具有高度專業門檻的生醫產業在不同的階段需要不同的資金夥伴，從Angel、A、B、C 輪、公發興櫃、pre IPO，甚至是上市櫃後需要挹注如壽險的長期資金。平台的目的就是連結資源和力量，工研院和開發資本分別投入技術和資金，同時引入對生醫有興趣的其他產業。開發資本期待成為資金運水車，對接伯樂與千里馬，使資金活水得以流動。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇指出，過去生醫所持續推動新創發展，深刻體會新創在成長過程中亟需四大支持，包括：資金、技術、人才、市場。因此極力推動生醫創新跨域合作平台，同時也是推進工研院生醫領域2030願景「打造健康臺灣、推動國際生醫產業跨域創新」的重要策略之一。以集結創投、生醫產業和國際大廠的力量，為新創企業提供全方位支援：其次，透過成功創業家及國際大廠，建構技術合作和經驗交流平台，讓新創企業加速產品開發和技術應用，並擴展國際市場。而後致力於建設臺灣生醫產業生態系統，從合作交流逐步邁向實質合作，完善生醫新創育成生態系統，促進國內生醫新創在台灣市場站穩腳跟，布局全球商機。

本次平台小聚主題設定為智慧醫療，邦睿生技總經理徐振騰分享其創業經驗指出，臺灣的生醫領域創業家大多是技術出身，會堅持將手上的技術發展到最優質化、講求精準與穩定度，但往往卻忽略對的市場及使用者需求。故營收躍升的起點就是從翻轉技術第一的思維，反之傾聽市場及客戶，依據使用者需求及介面改變，創造更符合市場需求的產品與商業模式。宏碁智醫董事長連加恩則表示，宏碁智醫一直以來從科技導入醫療，以人工智慧輔助醫療判讀（AI Medical）聚焦於眼、骨、心、腦等四大重要疾病，並成功在台灣和海外地區拿下10張醫材許可證，智慧醫材成功導入全球8個國家或地區。從宏碁智醫成立過程中，最重要關鍵是國際大廠引薦及策略合作，整合彼此優勢及經驗，強化市場行銷綜效，將可帶領新創公司加速成長及產品轉型升級。

智慧醫療不只是行政院訂定的產業發展重點，同時也是開發生醫基金的投資焦點之一。中華開發資本針對智慧醫療的投資評估重點包括公司團隊兼具生醫產業與AI跨領域經驗與專長、商業模式、商業化潛力以及是否具有明確的退出策略。南怡君期待透過「生醫創新跨域合作平台」，促進生醫產業與投資機構的了解與信任，創造商業合作與投資機會，進而活絡產業生態鏈。

中華開發大健康事業群總負責人何俊輝指出，生醫創新跨域合作平台的原始概念是希望串接資金與技術，擴大既有的投資平台，降低雙方的摸索成本。透過平台，讓政府每年大量投資在工研院的技術成熟後，得以進行技轉的案子，有效串接其與創投之間的關係。類似成功的案例模式亦可複製於與他場域，使資金和技術不再平行存在，而是變成更有效率的交叉線。