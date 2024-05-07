《金融股》一銀海外第43處據點 美國第一銀行安大略辦事處開業

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【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)旗下第一銀行海外布局再創新里程碑，其百分之百投資子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處於5月6日開業，是繼2021年休士頓分行、2022年美國第一銀行聖馬特奧分行，以及2023年法蘭克福分行陸續營運後，第一銀行在全球的第43處海外據點，續居公股銀行之冠。

安大略放款辦事處位於安大略市中心，交通便利，周邊商業活動興盛，且距離安大略國際機場僅6分鐘車程，地理位置優勢促進人口增長快速，周邊住宅及商業開發需求極具發展潛力。

美國第一銀行營運規模及經營績效逐年成長，2023年底資產規模達8.6億美元，近年來持續加強在地化永續經營，深耕當地市場，2015年開辦中小企業保證貸款業務、2016年8月開辦房貸業務外，為進一步協助中小企業發展，於2017年增加提供州政府保證中小企業貸款業務；安大略放款辦事處開業後，美國第一銀行設有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等9處據點，使南、北加州地區佈局更加完整，提供在地臺商與華僑最優質的跨境整合金融服務。

第一金今年配發股利每股1.15元，股利發放略高於去年。第一金去年全年稅後純益224.61億元，年成長9.1%，每股稅後盈餘（EPS）1.65元，此次配發股利每股1.15元，含現金股息0.85元、股票股利0.3元，股利配發率近70%。