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美股

受到投資人持續期待聯準會（Fed）今（2024）年降息機率增加、哈瑪斯（Hamas）願意接受停火協議的帶動，美國四大指數全面跳高，佔上50日移動平均線。

道瓊工業平均指數5月6日終場上漲0.46％（176.59點）、收38,852.27點，創4月9日以來收盤新高，站回50日移動平均線（38,731.62點）。那斯達克指數上漲1.19％（192.92點）、收16,349.25點，創4月11日以來收盤新高，連續第2個交易日站上50日移動平均線（16,064.96點）。標準普爾500指數上漲1.03％（52.95點）、收5,180.74點，創4月11日以來收盤新高，站回50日移動平均線（5,131.82點）。費城半導體指數上漲2.21％（104.26點）、收4,820.45點，創4月11日以來收盤新高，站回50日移動平均線（4,770.49點）。

美國勞工部統計局3日公布的數據顯示，4月非農就業人數只新增175,000人，顯著低於道瓊社調查的經濟學家預估值240,000人；失業率上揚至3.9％，高於經濟學家原先預估的持平於3.8％，也跟2022年1月以來的高點打平。4月平均時薪僅月增0.2％、年增3.9％，低於市場預期的0.3％、4.0％，對通膨而言是鼓舞人心的訊號。

雖然Fed主席鮑爾（JeromePowell）5月1日在貨幣政策會後暗示通膨降溫進展令人失望、可能得延長利率維持在高檔的時間，但最新報告顯示就業成長緩步回歸趨勢、薪資成長也恢復正常，仍推升市場的降息預期。

Fed官員6日重申鮑爾說法，也就是央行決策成員要花「比預期還要長的時間」，才能對通膨可否持續朝2％降溫重拾信心。

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁ThomasBarkin6日表示，當前利率水位應該足以讓經濟充分降溫、帶動通膨回落至Fed預設的2％目標，而就業市場深具韌性，則讓央行得以耐心等待。Barkin今年是聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策的投票成員。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨5月6日收盤上漲0.37美元或0.5％至每桶78.48美元，因中東局勢再度緊張，以及沙國上調官方售價的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.37美元或0.5％至每桶83.33美元。以色列媒體5月6日報導，以色列戰時內閣通過了將於幾日後攻打巴勒斯坦加薩地帶最南端城市拉法的決定。

媒體報導，沙國將6月份銷往亞洲地區的阿拉伯輕質原油官方售價較前月上調每桶90美分，設為較基準油價（阿曼-杜拜地區基準）溢價2.90美元/桶，為連續第3個月上調，也高於市場原先預期的上調每桶60美分。

根據標普全球普氏的數據，4月下半月，俄羅斯柴油、燃料油、石腦油和其他精煉油品海運出口量小幅回升，達到平均每日194萬桶，創下2020年中疫情期間以來的新低。4月平均出口量較3月減少36萬桶/日，主要因為烏克蘭對俄羅斯煉油廠進行一系列遠程無人機襲擊的影響。4月份，日產量11.6萬桶的奧爾斯克（Orsk）煉油廠也因洪水而停產兩周。標普全球普氏估計，俄羅斯目前約60萬桶/日的煉油產能仍處於停工狀態，低於上個月超過100萬桶/日的水平。

數據顯示，俄羅斯4月海運原油出口量平均為384萬桶/日，較前月的382萬桶/日略增，高於去年同期的350萬桶/日。其中，對印度的原油出口量增至近200萬桶/日，創下11個月以來的新高，較前月增加了35萬桶/日。對中國的原油出口量則減少近20萬桶/日，至114萬桶/日。對土耳其的出口量減少7萬桶/日，至31.2萬桶/日。全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至5月3日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少8座至605座，創下2022年1月以來的逾兩年新低。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周持平為552座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨5月6日全面上漲，俄羅斯南部天氣乾旱，機構下調俄羅斯小麥出口預估；巴西馬托格羅索州暴雨則是影響黃豆收成。7月玉米期貨收盤上漲1.9％至每英斗4.69美元，7月小麥上漲4.2％至每英斗6.4875美元，7月黃豆上漲2.8％至每英斗12.4875美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）7月棉花期貨5月6日下跌1.3％至每磅77.06美分，7月粗糖期貨上漲1％至每磅19.48美分。

聯合國糧農組織（FAO）5月3日報告將2023/24年度全球穀物產量預估較前月上調500萬噸，至28.46億噸，與上年度相比增長1.2％或3510萬噸。其中，稻米產量預估較前月上調了290萬噸，至創紀錄的5.292億噸（以碾米計），較上年度產量略增0.7％；玉米和小麥產量的最新預估也有小幅上調。

2023/24年度世界穀物消費量預估為28.29億噸，較前月上調170萬噸，較上年度水平高出3770萬噸或1.4％。其中，2023/24年度全球粗糧消費量預估為15.10億噸，較前月上調180萬噸，較上年度增長1.6％，主要因為玉米（特別是加拿大和美國）和大麥（中國）的飼料用量高於原先預期。

2023/24年度全球小麥消費量預估則是下調了130萬噸，至7.94億噸，主要因為巴西和美國飼料用量低於預期的影響；但仍比上年度高出1.9％，因中國和歐盟小麥飼料用量增長。

報告對2024年全球小麥產量的最新預測為7.91億噸，較前月略有下調，但仍較2023年的產量略增0.5％，產量預估下調主要因為歐盟最新官方數據顯示小麥種植面積的降幅大於此前的預期。歐盟2024年小麥總產量最新預測為1.284億噸，較上年度減少約4％。

關於2024年的粗糧作物，南半球國家的主季收成即將啟動，但最近的惡劣天氣條件抑制了主要生產國的單產前景。在巴西，天氣條件並不理想，特別是在南部和中西部的主要產區，這導致單產前景受限，整體玉米產量預測也下調至1.11億噸，不過仍略高於過去五年的平均水平。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）6月黃金期貨5月6日收盤上漲22.6美元或1％至每盎司2,331.2美元，因避險需求提振的影響，7月白銀期貨上漲3.5％至每盎司27.614美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨下跌0.04％至每盎司964.9美元，6月鈀金期貨上漲3.7％至每盎司983.2美元。以色列媒體5月6日報導，以色列戰時內閣通過了將於幾日後攻打巴勒斯坦加薩地帶最南端城市拉法的決定。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，分析師預期本周（5.6~5.10）金價可能下跌。在針對專業人士的調查中，27％認為本周金價將會上漲，33％預計將會下跌，40％預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有47％認為本周金價將上漲，28％認為將會下跌，25％認為將會盤整。

班諾克本全球外匯公司（BannockburnGlobalForex）董事總經理錢德勒（MarcChandler）稱本周金價可能下跌，因預期亞洲需求將會回落。錢德勒表示，人民幣匯價獲得支撐可能會令中國的零售黃金需求有所放緩，而雖然五一假期中國股市休市，但香港恆生指數上周上漲6.6％，恒生中國企業指數（H股）也上漲6.5％，股市氣氛改善也會令黃金的避險需求出現降溫。他認為本周金價可能朝每盎司2,250美元回落。

Forexlive.com貨幣策略主管巴頓（AdamButton）則是認為，在五一假期過後，中國市場的黃金需求可能會再度迎來買盤。本周是經濟數據較少的一周，主要的數據只有周五發布的密西根大學消費者信心指數。Barchart.com資深市場分析師達林·紐瑟姆（DarlinNewsom）認為，經歷上個月創新高的走勢之後，黃金多頭已經略顯疲憊，但中長期仍然有許多因素在支持金價走勢。

札耶資本市場（ZayeCapitalMarkets）投資長納伊姆·阿斯拉姆（NaeemAslam）也認為黃金多頭出現了疲態，稱黃金市場需要看到美國聯準會就其貨幣政策發出更明確的訊號。外匯交易經紀商富拓外匯（ForexTime，FXTM）資深分析師奧圖努加（LukmanOtunuga）表示，金價的疲態可能是由於獲利了結，並認為每盎司2,300美元的金價是一個多空分界點。