跟著台積電一起賺 這檔神複製護國神山投資組合

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Fed(美國聯準會)於台灣時間 2024/05/02(四)公告 FOMC (美國聯邦公開市場操作委員會)最新會議結果，全部官員一致通過，持續將美國聯邦基金利率維持在 5.25%～5.50% 區間。

至於「利率點陣圖」則暗示 2024 年有望降息 3 碼，與前次預期一致，2025～2026 也會持續降息，因此長期來說，債券還是有資本利得的空間可以期待。也就是說，目前的債券投資人，除了可以領到不錯的債息之外，未來還有賺取價差的空間。

如果美國未來降息，則明顯對於金融業有利，因此金融債也成為炙手可熱的標的。根據台積電最新財報，其所持有的公司債中，前10大皆為金融債，同時也都是「國泰10Y+金融債00933B」成分債的發行公司！投資人可以透過布局00933B，成為這些大到不能倒的金融機構「債主」，輕鬆跟著法人搶先卡位降息行情，有機會先領債息、再賺價差。

不是只有台積電看見商機，全球最大的主權基金，也紛紛擁抱金融債，根據挪威主權基金官網，其所持有前7大的公司債皆為金融債，同時也都是00933B成分債的發行公司！

為什麼這些高資產用戶都喜愛金融債？因為背後都有政府撐腰。國際組織金融穩定委員會(FSB)每年會公布全球系統重要性銀行(G-SIBs)名單，區分五組並適用不同的額外資本要求。在更嚴格的標準下，意味其財務體質更具韌性，金融債如同類國債！

目前大家最關注的，還是美國會從何時開始降息？其實不管降不降息，金融債都有利可圖。債券殖利率隨著升息而升高，投資人可以先安穩領高息，等到降息時債券價格回彈，金融債可望賺取資本利得。以上一輪升息循環(2016~2018年)數據來看，若於最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券，相較於全球非投資等級債、BBB級投等債，金融債持有2年，報酬率逾41%。

從上面的說明不難看出，現今金融債的投資人處於進可攻(聯準會降息)、退可守(領高息)的位置，而且這些大型的金融債發行公司，都是國泰10Y+金融債00933B的成分股。

00933B是追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，具有四大特點：

台灣首檔「月月配+平準金」的債券ETF。

平均持債到期殖利率近6%。

長天期資本利得空間大，存續期間約12年。

持債平均信評為A級，違約率低，投資更安心！

00933B上市以來已經有3次配息紀錄，累積發放了0.37元，月配息也幫投資人提供穩定的現金流，本月配息金額也已經公告，預估配發0.07元，是連續第3個月複製貼上，穩定配發0.07元(取自：Yahoo財經)。

彭博10年以上美元金融債券指數殖利率，近期上彈至5.9%(4/17)，領息甜蜜點浮現。殖利率在高點就表示債券價格在相對低點，根據過去統計數據顯示，持有3年總報酬超過35%！

國泰10Y+金融債(00933B)的主要發行人，都是世界級的金融公司，且00933B指數殖利率近期上彈至5.9%(4/17)，算是相當不錯的。00933B持有的金融債發行人，都是世界一流的金融巨擘，也得到台積電跟國際主權基金的熱烈擁抱，安全性也無須質疑。

趁著債券殖利率在高點(價格在低點)，此時進場的投資人可以領高息，並期待降息所產生的資本利得。在目前股市2萬的的相對高點，金融債ETF算是「可攻可守」了，與股票同時配置，可以發揮出降低波動與保護資產的功效。