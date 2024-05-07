浪漫主義踢鐵板？法媒：與中對話勿幻想、別把習當朋友

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據法國廣播電台報導，中國國家主席習近平訪問法國，法國《世界報》6日刊發多篇文章，也發表了社論。總體來說，該報對習近平此次訪法並沒有抱太大的期望，「要和中國對話，但不要抱幻想」。

中國希望「歐洲強大」？

習近平五年來首次訪問舊大陸—歐洲。習近平訪問法國、慶祝中法建交60周年的同時，還將訪問另外兩個歐洲國家：塞爾維亞和匈牙利。

《世界報》的社論指出，這些目的地國家的選擇，絕非偶然。在巴黎，習近平將會再度對法國總統說些好聽話。習近平會強調自戴高樂將軍承認中華人民共和國以來，中法兩國之間有着「特殊的關係」。習近平還肯定會讚揚法國面對美國的「戰略自主」。

在貝爾格萊德，習近平會譴責1999年5月7日北約轟炸中國大使館的事件，華盛頓已經承認是個錯誤的這一事件激怒了北京，中國的宣傳機器繼續利用這一事件來對「美帝國主義」進行譴責。最後，在匈牙利，習近平將會凸顯總理歐爾班的價值，而歐爾班一直在不停地從內部削弱歐盟並與普丁走得更近。

社論寫道，中國聲稱它希望歐洲強大，但沒有比這更假的了。中國試圖削弱西方民主，儘可能地削弱美歐關係，甚至是削弱歐盟。為此，中國在2012年發起了「17＋1」峰會，試圖吸引中東歐國家，讓這些國家遠離布魯塞爾。幸運的是，這一企圖最終以失敗告終。

適得其反

社論說，法國總統馬克宏沒有被矇騙。「自2019年以來，無論是在巴黎還是在中國，馬克宏每次都邀請歐盟官員和他一起會晤中國一號人物。馬克宏做得對。面對歐洲現在稱之為是『系統性競爭對手』的第二世界強國—中國，法國絕不能單打獨鬥，也不能被中國的阿諛奉承所感動。歐盟只有聯合起來，它的聲音才有可能被北京聽見，而且，還不是在所有領域歐盟的聲音都能被北京聽見。」

《世界報》的社論還寫道，繼續相信中國在俄烏戰爭中保持中立，這是會適得其反的。俄羅斯總統普丁即將在連任後首次訪問中國，這表明，中俄兩國政權已經建立了真正的非正式聯盟。雖然中國小心翼翼地沒有向莫斯科出售武器，但中國會向莫斯科提供設備讓俄羅斯的國防工業現代化。

不要抱幻想

《世界報》的社論指出，戴高樂在承認共產主義中國時曾宣稱：「這一決定一點兒也不是對目前統治中國的政治制度的認可……法國只是承認世界本來的樣子。」60年後，這句話仍然完全有效。甚至，中國在世界事務中所佔據的地位讓這句話更加重要了。

社論也認為，不與中國對話不是解決問題的辦法。但是，把習近平當作朋友也不是解決問題的辦法。馬克宏不應該抱有幻想。邀請中國國家主席5月7日前往庇里牛斯山脈進行親密的旅行，不會比2019年邀請普丁訪問布雷干松堡給法國和歐洲帶來更多的東西。