仁新治療STGD1臨床二期數據佳 ARVO年會發表成果

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仁新醫藥（6696）6日代子公司Belite 公告，獲邀於美國視覺與眼科研究協會ARVO年會上，發表治療青少年斯特格病變（STGD1）新藥Tinlarebant（又名LBS-008）臨床二期試驗進一步數據分析。結果顯示，能減緩STGD1與晚期乾性黃斑部病變患者疾病惡化。

Belite研發長Nathan Mata表示， LBS-008臨床二期試驗召收13位STGD1患者，其中12位受試者完成24個月的治療，從完成的臨床二期試驗資料進行基因型與DDAF（未產生視網膜萎縮區域），增長分析，持續證明LBS-008的有效性，尤其在接受治療前已有視力出現嚴重受損之受試者，能於治療期間視力趨於穩定，以及儘管絕大多數的受試者存在嚴重致病性的ABCA4變異，仍有42％受試者在接受治療過程中未發展出DDAF，說明LBS-008在減緩甚或避免DDAF增長方面具有巨大潛力，進而改變疾病進程，為患者提供有意義的幫助。

Belite臨床試驗計畫主持人John Grigg教授J指出，傳統的DDAF測量非常仰賴評分者的主觀評估，且沒有特別專注於關鍵區域，可能導致測量精確度降低。新型病變大小量化方法僅專注於黃斑部區域甚至更小的區域，具有更高的精確度與準確性。透過此方法針對臨床二期試驗的視網膜影像資料進一步分析，顯示有8位受試者在接受治療前黃斑部內已存在DDAF，病徵與正進行中的臨床三期試驗受試者相似。

此外，在試驗期間，這些受試者的DDAF佔黃斑部的面積始終保持在7％以下，且DDAF的增長在第16個月後停止。這些發現表明，臨床三期試驗可能會出現類似的優異結果，LBS-008不僅可預防健康的視網膜細胞受到A2E損傷，甚至可能阻止疾病進展。

這些新發現持續證明LBS-008具潛力成為首款治療STGD1患者的口服藥物。

STGD1的發病率為萬分之一，是最常見的遺傳性視網膜失養症，在美國約影響3萬人，目前仍無藥可醫，在全球皆存在巨大未被滿足的醫療需求。根據美國投資銀行的研究報告，預估2030年全球STGD1市場規模可達12.7億美元。LBS-008已取得FDA快速審查認定（Fast Track Designation），LBS-008極有可能成為全球首個STGD1核准藥物，搶攻龐大市場商機。