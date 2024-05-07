習近平訪法與馬克宏共同倡議 巴黎奧運期間全球「停火休戰」

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中國國家主席習近平6日對法國展開國是訪問，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行雙邊會談後，在法國總統府艾麗榭宮召開記者會，發表聯合聲明。習近平表示，中國願同法國一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰，馬克宏對此表示歡迎。

法國國際廣播電台報導，在法中領導人發言前，艾麗榭宮官員宣讀兩國簽署了涵蓋兩國企業在農業食品、能源和可持續發展、交通、金融和航空等領域十多項商業合約。

對於中國領導人在法中建交六十年之際對法國進行的國是訪問，艾麗榭宮一直強調解決烏克蘭戰爭問題，馬克宏在記者會發言中對中國「不出售任何武器」和「向莫斯科提供任何援助」的「承諾」表示歡迎。他表示我們尊重中俄兩國的古老聯繫，以及兩國在幾個世紀時間內穩定關係的努力，鑒於這段複雜的歷史，法國歡迎中國當局承諾不向莫斯科出售任何武器、任何援助，並嚴格控制出口可用於軍事目的的兩用貨物。他說這是習近平一年前說的，今天也再次重複。

在談到「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」時，馬克宏表示，他熱衷於與中國「保持密切對話」，而巴黎則打算利用習近平來訪的機會，確保北京不會轉向明確支持俄羅斯。馬克宏強調，西方沒有「尋求莫斯科政權轉變的方法」。馬克宏還對習近平在今年巴黎夏季奧運會期間「要求所有衝突各方」達成「奧林匹克休戰」的「意願」表示歡迎。

習近平在隨後的講話中也表示，國際不太平，但作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國願同法國一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

習近平說「對烏克蘭危機，中方已經多次闡明立場，中國既不是危機的製造者，也不是當事方，參與方，但我們沒有隔岸觀火，而是一直積極為恢復和平發揮積極作用，同時，中方反對利用烏克蘭危機甩鍋，抹黑第三國，煽動新冷戰。」 他指出，歷史反覆說明，任何衝突只能通過談判解決，呼籲各方重啟接觸對話，支持適時召開俄烏雙方認可，各方平等參與，共同討論和有和平方案的國際峰會，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全方向。

另外，習近平在講話中說他非常高興第三次來到法國，也歡迎馬克宏總統再度訪華。表示中國支持法國辦好奧運會，歡迎更多法國人前去中國，中方決定將法國遊客赴華免簽政策延長至2025年底，支持增開上海至馬賽的直飛航線，他也提到150年前法國人參與建造了中國福建船政這這段歷史。

關於簽證，法國政府6日宣布，將為中國出差或來法旅遊人員發放簽證提供便利措施。這項措施將允許他們進出法國參加各種貿易展覽會和商務會議，而無需在每次入境時申請簽證。

艾麗榭宮公布的聯合聲明中也表示，兩國元首重申共同致力於深化法蘭西共和國總統2023年4月5日至7日對中國進行國是訪問期間達成的共識，開闢新的合作途徑。兩國元首深信，兩國持續對話對於找到應對全球挑戰的持久解決方案十分重要，決定加強中法關係在全球問題國際治理中的推動作用。