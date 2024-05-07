將來銀行拚獲利，三大「黏客」戰略能掙脫虧損泥淖？

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台灣三大純網銀中，最晚開業的將來銀行，雖借助股東之力大量「獲客」，但要甩脫巨額虧損，端視三大「黏客」戰略成效。

從2021年起，樂天、Line Bank、將來銀行等三家純網銀陸續開業以來，業界討論的焦點，已從可望帶動何種改變的「鯰魚效應」（catfish effect），轉為關心它們何時能擺脫虧損，正式獲利。

其中，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路六大企業合資籌建的將來銀行（以下簡稱將來銀），初試啼聲時，就以「銀行帳號自由選」（任選後十碼數字）的創新服務打響名號。

這家號稱「國家隊」的網路銀行，起步雖看似順遂，卻也出現新創公司正式上線營運前的常見課題，包括成員背景組成多元、「雜牌軍」的不同視角與文化DNA；加上外界對國產鯰魚的熱切期待，反而成為無形的沉重壓力。

也因此，在歷經多次磨合、內部衝突及人員更迭，將來銀成了第一個成軍，卻最晚獲金管會發照放行的純網銀。

「我們有全台最大的股東生態圈，（業務發展）會鋪天蓋地！」來自中華電信、先前無金融背景的將來銀行董事長鍾福貴在開業之初，就信誓旦旦地承諾，會打造美好的「將來」。

究竟，比其他兩家晚了約一年開業、股東結構最多元的將來銀，經營層當初喊出的兩年拚百萬戶目標，交出什麼樣的成績單？

獲客靠股東：全聯、兆豐、中華電

端看將來銀這兩年的路徑，確實大幅借助股東通路資源，進而獲客。包括與全聯聯手、讓其獨資的全支付綁定將來銀行帳戶消費，不僅在全台千家全聯貼上廣告打開知名度，更創國內首家零售背景電支業者與純網銀合作的首例。

全支付在2022年9月推出，截至今年1月初，會員數已突破460萬，在「線上購物」及「線下實體店面」逾22萬個據點。只是，股東帶進門，要在金融業的激烈競爭中突圍，仍要靠自己。

第二步，加入信用卡紅海戰局。去年12月，將來銀結盟第二大股東兆豐銀行發行聯名卡，補上簽帳金融卡之外的另一塊拼圖。身為公股的兆豐銀，瞄準將來銀平均年齡35歲的數位存款戶能量。優惠方面，雙方祭出分期和回饋二選一，最高11％及11期零息自由選，也蔚為話題。

第三步，則是取得最大股東中華電信的實際支持。今年3月底，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海親自站台力挺將來銀，雙方共推ESG永續，在每月平均 200 萬人次造訪門市繳費的頻率中，透過臨櫃、廣告牆，協助將來銀曝光，更鼓勵透過將來銀帳號扣繳中華電信帳單享回饋，除達到減少碳足跡的效益，也期盼透過母雞帶小雞的效益，讓礙於法規無法有實體客服通路的將來銀增加曝光度和信賴感。

但2023上半年，將來銀就累積虧損逾30億元，逼近法定上限，最後驚險增資過關。回歸本質，將來銀自身競爭力，才是進一步「黏客」的獲利關鍵。

黏客靠產品：轉帳、房貸、拚財管

分析其目前三大戰略，第一是社群聲量，在各家銀行因成本大幅近期砍福利，將來銀仍提供高達66次免費轉帳，不僅留著作為最大亮點，更有效提升用戶活躍度，尤其培養不少鐵粉。

第二是可帶來收益的放款業務。去年4月，將來銀領先業界試辦「全線上申辦」房貸，經過半年試辦期，今年獲准正式開辦，成為業界首家可享房貸服務的銀行，也以「地板價」利率做為號召亮點。

鍾福貴期待，透過接下來開辦的外匯、證券交割扎穩根基，開始轉虧為盈。許柏林也補充，今年存款、放款、財管、外匯四大產品齊備後，首要目標是擴大規模，看好今年房貸放款餘額可達百億規模，超越個人信貸。

相較於傳統銀行必須透過紙本申請、另外約定對保時間及簽約場地等，將來銀自豪的線上房貸為「申辦全程零接觸」。統計至2月，已服務超過千人，隨著房市景氣暢旺，不少是來自他行的增貸戶，也有購買預售屋的首購族。將來銀主管透露，在核貸流程上，不僅風險調控得宜，還把大幅省下的人力成本回饋到利率上，有客戶省下約0.5個百分點，等於每年利息支出節省近五萬元。

第三，著眼於財富管理的手續費收入。將來銀雖最晚拿到純網銀開業執照，存款戶僅約36萬戶，卻率先在3月下旬攜手十家投信業者，推出申購、贖回基金的手續費及信託管理費全免，更獨創「禮物卡」的遊戲規則，用戶可購買送給親友做為開啟投資的「理財金」。

值得注意的是，雖首波合作業者數量不算多，但績效皆是前段班，主打小資理財的企圖心十分強烈，架上甚至包括推出熱門高股息ETF 00940的元大投信及00919的群益投信等。

在湊齊拼圖後，將來銀行如何展現新世代金融服務的活力，後續突圍的戰略是否奏效，值得觀察。

文／廖君雅

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網】