《美股》消息面：哈瑪斯接受停火提案 以色列死不從、拜登急了

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●巴勒斯坦激進組織哈瑪斯宣布已經接受埃及和卡達提出的加薩停火協議，這消息曾帶動美股午後一波漲勢。惟以色列在稍後拒絕接受該協議，稱其條件未符合以方要求。以色列並表示會繼續推進進攻加薩南部城市拉法（Rafah）的軍事行動，但也會繼續進行停火談判，會盡最大努力就以色列可以接受的條款達成協議。以色列在周一晚間對拉法東部發動猛烈的空襲。巴勒斯坦媒體報導，以色列軍用車輛已向拉法東部邊境推進。在周一早些時候，以色列軍方似乎開始在為發動地面戰進行清場動作，呼籲在「拉法東部」的巴勒斯坦人轉移到附近的「人道區」。

此外，美國總統拜登再度與以色列總理納坦雅胡通話，重申美方對以色列進攻拉法的擔憂，並強調他相信以色列與哈瑪斯達成停火協議，是保護以色列人質最佳的辦法。

●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，降息終會到來，但目前貨幣政策非常合適。他認為美國經濟增長速度將逐漸放慢，今年成長率估介於2%～2.5%。作為紐約聯準銀行總裁，威廉斯在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有永久投票權。

●里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，目前的利率水準應該足以使經濟降溫到通膨率回到央行訂下的2%目標，而強勁的就業則讓官員們有時間等待。巴爾金今年擁有利率政策的投票權。

●上周五發布的4月非農就業報告顯示美國就業增長比預期更弱，重新點燃了聯準會今年降息的期望，周一美元連跌第4天，美元指數曾跌0.16%，報104.867。儘管美元走弱，但日圓卻不升反貶，盤中一度又跌破154兌一美元，下挫0.63%。美國10年期公債殖利率一度跌3.86基點，報4.4691%。

●市場對於聯準會今年降息的預期回升，以及受惠於美元和美國債息走弱，周一紐約期金收漲22.6美元或1%，報每盎司2331.2美元。

●加薩能否停火的前景仍然不明，周一國際油價先跌後漲，紐約期油收漲0.47%，報每桶78.48美元，最高一度上漲1.25%、觸及79.09美元，盤初一度跌破78美元。布蘭特期油收漲0.44%，報每桶83.33美元。聯準會可能在9月啟動降息，以及沙烏地阿拉伯調漲官方油價，亦給油價帶來支撐。