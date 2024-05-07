台積高雄設廠效益續發酵 法人看好這家營建公司土地潛在價值高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

京城（2524 TT）

結論：京城建設為高雄建商，受惠台積電於高雄設廠持續發酵，京城建設主要推案及土地庫存均位於高雄，除此之外，仁德區智慧科技園區開發案取得土地成本低，潛在獲利高。

受惠台積電議題持續發酵，高雄房市持續熱絡：政府公布六都2024/4建物買賣移轉棟數出爐，交易量合計為2萬2,905棟，跟3月相比月減0.7%，幾乎持平，六都交易增減互見，新北市、台中市與高雄市較3月成長，新北市成長5.7%，台中市月增2.1%，高雄市月增9.5%，其餘3都都較3月量縮，台北市月減7.8%，桃園市月減6.6%，台南市月減16.1%最多。就年增率來看，台雄市則是六都中表現最佳，2024/4年增率來到59.7%。

2024年京城建設營收將大幅成長：2024年主要完工個案為新世界，位於高雄市前鎮區一心二路與文橫三路口，總銷金額為67.6億元，目前坪數銷售率為60.87%，金額銷售率為46%，目前已銷售未入帳金額為30.4億元，另外尚有美術皇居6.4億元及馥之森2.89億元的已銷售未入帳金額，預計在24Q2後會有39.7億元的營收逐步入帳，搭配160億元的成屋銷售，預計2024年營運將大幅成長。

京城聯手三地開發3.38萬坪仁德科技園區，潛在利益驚人：京城建設及三地開發地產公司簽訂台南市仁德區智慧科技園區開發案，本案採「共同投資興建」方式開發，合資比例各為50%，雙方應按本比例出資起造並承擔本案規劃、建造、銷售等有關之損益及風險。本投資案興建基地面積達3萬3,800坪大型廠辦、商辦開發建案，預估總銷售金額360億元。

京城建設在2011年以33.82億元取得台南市仁德區崁腳北段土地16,909.38坪，每坪單價20萬元，目前市場價格預估已達50萬/坪，潛在利益驚人。