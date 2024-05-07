習近平訪法私旅吃什麼？比戈爾風味佳餚迎習夫婦

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馬克宏5月6日在與習近平舉行峰會並在當晚舉辦國宴後，7日將陪同習近平前往法國和西班牙邊境處的庇里牛斯山脈參觀。據法國廣播電台引述actu.fr網站報導，賓客和隨行的翻譯將於13點左右（北京時間7日晚間7時）抵達馬克宏兒時經常去的庇利牛斯山區的圖爾馬萊(le col de Tourmalet)山坳，這裡被馬克宏稱為「第二故鄉」，是他祖母的安息地。

去年法國總統馬克宏訪華時，習近平曾邀請馬克宏在廣東省委書記的官邸飲茶，這是習近平父親在擔任廣東省委書記時的住所。此次馬克宏邀請習近平夫婦前往圖爾馬萊(le col de Tourmalet)山坳，也是以近距離外交的方式回請習近平。

法國actu.fr網站報導，馬克宏為貴賓選擇了「牧羊人驛站」（L'Etape du Berger）餐廳。菜譜是當地風味的比戈爾風味(Menu Bigourdan)。

報導稱，開胃酒時會給嘉賓敬上比戈爾黑豬肉火腿(jambon de Porc Noir de Bigorre )。這種火腿肉是一整塊的，會根據客人的要求當面削成薄片。

頭道是當地傳統湯；正餐有油封羊肩肉( l’épaule d’agneau confite)或黑豬肉；配菜是當地的土特產大豆(haricots tarbais)和昂貴的牛肝菌(têtes de cèpes)。

甜品有馬克宏非常珍愛的果仁奶牛杏仁餅(la pâtisserie Le Russe)或藍莓派(Une tarte aux myrtilles)。藍莓派微微甜酸，是女性的摯愛。

這份比戈爾風味菜餚的酒單搭配法國西南佳釀，分別是：Château Montus Sec (Pacherenc du Vic Bilh Sec), Château Montus La Tyre (Madiran) et Château Bouscassé Brumaire (Pacherenc du Vic Bilh)。

在法國大餐中，少了一道奶酪恐怕就不完美了。有30多年經驗的奶酪師多米尼克·布柴(Dominique Bouchait) 將向嘉賓獻上一大托盤的奶酪。嘉賓可根據自己的喜好選擇不同的奶酪來品嘗。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！