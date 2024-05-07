「馬習二會」後重點觀察！是否接下習近平橄欖枝？看賴清德520怎麼說

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時隔九年，前總統馬英九再與三度連任的中共領導人習近平會面。《遠見》專訪促成「馬習二會」的幕後推手、馬英九基金會執行長蕭旭岑，解析馬習二會的關鍵訊息。

前總統馬英九這趟訪陸行，足跡遍布廣東、陝西、北京三省市，行程重頭戲，落在中國大陸的政治中心北京。儘管馬英九已卸任，既無公職也無黨職，習近平仍以「卸任元首」的規格，對待這位「老朋友」，釋出的訊息偏「軟調」，頗有向準總統賴清德喊話的意味。

究竟，剛落幕的這場馬習二會，藏有什麼樣的政治意涵？

陪同馬英九全程參與這趟行程的馬英九基金會執行長蕭旭岑，接受《遠見》專訪時，透露了這趟訪陸行的祕辛，當然，焦點所在，就是全球關注的馬習二會。

高規格接待馬英九，習近平釋和平訊息

約在今年初，馬辦與對岸交涉此次台青訪陸行時，中國大陸就「主動」邀請訪團參訪北京。當時的第一想法，「我們不諱言，如果到北京去，當然就知道有（馬習二會）這樣的可能性。」在雙方保持一定默契、客隨主便的共識下，這場會面從一開始，就安排在4月10日進行。

在習近平三連任後，許多專家均認為，習接下來的任期，基本上不會再接見台灣人士，「但他這次破例，不但跟馬總統見面，也跟20位台灣年輕人見面，背後一定有很深的意涵。」

蕭旭岑指出，馬英九在這場會面中，已代表台灣民眾向習近平表達了三個重點：第一，尊重台灣人民的價值觀和生活方式；第二，兩岸若爆發戰爭，將是中華民族不可承受之重；第三，兩岸中國人有智慧，可和平處理各項爭端。這三點建議，都獲得習近平善意回應，特別是第二點，「對岸完全同意」。他指出，若即將上任的賴政府願接下這個橄欖枝，一定可緩解如今兵凶戰危的兩岸氛圍。

蕭旭岑觀察，此次馬習二會，習近平把「政治性降得很低」，不提和平統一，也不說一國兩制，而是從「中華民族」這個角度切入釋出訊息：兩岸只要有共同的民族認同、政治基礎，就不會發生衝突，可以繼續走下去。

此次馬習二會在陣容上屬高規格。包括習近平在內，蔡奇與王滬寧共三位中共政治局常委一同出席，地點位於習近平慣常接見外賓的人民大會堂東大廳，雙方面對面、分坐在兩排工作桌，凸顯對等與尊嚴，「即使是會見美國總統，常委可能都不會來三位……。」

而馬英九此行的另一個突破，則被認為是當著習近平的面，表達各表一中的立場。

蕭旭岑指出，馬英九致詞提到「兩岸在1992年達成各自以口頭方式，表述海峽兩岸均堅持一個中國原則」，這段話代表九二共識仍存在「各表」的空間，習近平並未反對，意味著兩岸在此前提下，還有得談，「球已回到民進黨身上了。」

習對兩岸政策定錨，賴準總統如何接球？

習對兩岸政策定錨，賴準總統如何接球？

「賴清德總統就任後，如果不能依循《中華民國憲法》，兩岸還是會繼續緊張下去，」而《中華民國憲法》有兩大重點：一中架構、統一前提。

記者出身、長期觀察黨政生態的蕭旭岑表示，賴清德是一個正派的人，希望他將這個正派用在政治上，他若不「修憲」，就必須「遵憲」，也就是承認兩岸非兩國，未來仍有統一的可能，只是台灣可有自己的選擇。

觀察馬習二會後，中國官媒包括《人民日報》與央視，連日將相關訊息置於頭版報導，顯示北京方面已把習近平在馬習二會的發言，視為習近平第三任期、甚至更長期對台政策的「定錨」。賴清德則在4月底表示，「希望兩岸執政黨展開良性對話。」後續觀察指標，當然就是他的520就職演說。

比方說，賴清德致詞當中是否會有「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這類刺激中共的「新兩國論」說法。然而，如果賴只是申明「兩岸互不隸屬」，那就符合「互不承認主權、互不否認治權」的兩岸現況，會是對岸能接受的版本。

觀諸民進黨的一向主張，外界預估賴清德的兩岸立場不至於放軟，但蕭旭岑仍認為，在通篇「硬話」中或可釋出「軟調」。

習近平在這次馬習二會釋出的善意，是否會是外界解讀的「最後的溫柔」？另方面，賴清德是否會接、或如何接這顆球？全球高度矚目。

文／林仕祥

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網】