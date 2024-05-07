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陸第一季手機市場出貨量OPPO居第一

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據市調機構TechInsights研報稱，2024年第一季中國大陸智慧手機市場出貨量為6,330萬台，年增1％，OPPO（含一加）以17.1％市場份額位居大陸第一。

另據Canalys發布的全球市場資料顯示，2024年第一季全球智慧手機市場年增10％，達2.962億部，市場表現高於預期。

得益於全球經濟趨於穩定，以及推出全新產品組合，OPPO全球出貨量達到2,500萬部，在全球10餘個國家市場份額位列前三，印尼、柬埔寨等市場取得領先優勢，位居第一。

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