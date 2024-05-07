拒收現金理由五花八門 人行出手：拒收人民幣開罰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著大陸電子支付的發展，現金收付環境發生重大變化，拒收人民幣現金現象時有發生。中國人民銀行6日對多起拒收人民幣現金典型案例予以公示。整理案例後發現，各地單位企業拒收現金理由五花八門，但都遭到點名駁斥。

舉例中強調「未設立現金收付通道」不是理由。人行4月對中國人民財險公司淮陰支公司實施行政處罰，該公司營業場所未設立人工現金收付通道，工作人員向客戶答覆不收現金。

人行相關人士表示，各類經營主體應提升工作人員守法意識，明確「拒收現金違法」及其法律後果，不得對現金支付設置門檻，也不得以業務環節多等為由拒收現金，更不得以格式條款、通知、聲明、告示等方式拒收現金。

此外，「業務流程不熟悉」也被點名，像是部分產險公司宣稱對收取現金業務流程不熟悉而拒絕客戶現金繳納車險費用，又或個別餐飲店店員以用餐高峰忙於備餐、無暇收取現金為由拒收現金。人行強調經營主體正常營業期間，應暢通現金使用管道，不得對現金採取歧視和限制性措施。

另外整理後點名的還有包含容易遺失、商業模式創新、不接受拆分支付、無法找零、不收硬幣等各種說法，也都被人行逐一公開實際案例並予以駁斥。

為了強化現金服務基礎保障作用，人行從去年10月起展開拒收人民幣現金專項整治工作，對核實為拒收人民幣現金的，依法處罰並予以曝光。截至4月底對8起拒收現金法人主體實施行政處罰。