5／7盤中熱門焦點股

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今（5/7）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）海力士、美光傳來好消息 記憶體族群衝一波

繼韓國記憶體大廠SK海力士將調漲DRAM產品價格後，美光也獲法人上修評級，調升目標價，台記憶體族群再發動攻勢，今（7）日開盤由廣穎、十銓、商丞等亮燈漲停攜手概念股向前衝，法人看好十銓1Q24獲利佳，且2Q24營運將持續向上，給予「買進」的評級，目標價126元。

外媒報導，根據供應鏈人士透露，韓國記憶體大廠SK海力士將調漲LPDDR5／LPDDR4／NAND／DDR5等DRAM產品的價格，平均漲幅約在15％至20％。SK海力士DRAM產品價格從去年第四季度開始逐月上調，目前已累計上漲約60％至100％不等。

Baird分析師Tristan Gerra以記憶體報價轉強為由，將美光投資評等從「中性」調高至「優於大盤」，並看好隨著記憶體定價上漲，將目標價從原本的115美元調高至150美元，消息激勵美光收漲4.73％，收報120.13美元。

連串的消息推升記憶體概念股走勢，廣穎、十銓連續第2天攻上漲停，商丞今天跟進，威剛漲幅逾5％，南亞科、華邦電、宇瞻、品安、創見、承啟等一起走高。

威剛前四月合併營收達147.29億元，年增57.73％4月合併營收創歷年同期新高，年增逾8成達38.48億元。累計今年前四月合併營收為147.29億元，年增逾5成。

威剛表示，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向高頻寬記憶體（HBM），加上整體產業庫存水位相當健康，預期本季DRAM及NAND Flash合約價仍將保持上揚格局，並進一步推動公司整體毛利率持續增長。

十銓2024年第一季財報，合併營收29.94億元，較2023年同期大幅增長90.77％，稅後純益2.87億元，每股稅後純益（EPS）4.1元，單季獲利已勝過2023年全年EPS3.38元。4月營收達20.43億元，年減22.99％，月增65.79％，為2024年以來營收最佳成績。

十銓總經理陳慶文指出，該公司DDR5出貨增加，加上DRAM及NAND Flash價格連二季上漲，帶動十銓第一季營收及獲利跳增。第三、第四季旺季來臨，記憶體沒有降價的可能性，DDR5緩步墊高，估有15％～25％的漲幅；DDR4在庫存消耗完畢後，也會跟上DDR5的腳步，下半年漲幅應有3至4成。

群益投顧分析，實際整體現貨需求尚未全面回歸，消費電子產品受到通膨、戰爭等影響尚未全面復甦，不過看好AI熱潮以及景氣逐漸好轉，加上庫存調整庫存跟產能，供需逐步回歸正常，且2H24AI應用帶動下，兩大記憶體現貨價拉升，2Q24、3Q24價格有機會上升，公司樂觀看待現貨市場價格，若後續各消費端需求全面回歸，如運動賽事需求、庫存回補等，價格漲幅會更大。

群益投顧預估十銓2024年稅後EPS11.00元。由於十銓的產品線每個月出貨的組合不同，以及有B2B專案，若排除報價的影響，營收和獲利的波動原本就很大。不過十銓1Q24獲利佳，且2Q24營運將持續向上，因此給予「買進」的評級，目標價126元。

（工商時報 李娟萍、李正傑）

（2）蘋果＋CoWoS 助攻 台積電朝千金股邁步

近期市場傳出，美國兩大AI巨頭輝達、超微，為了下半年能順利生產AI晶片和伺服器，包下台積電（2330）2024年到2025年的CoWoS和SoIC先進封裝產能。另外，蘋果推出新iPad，M4晶片就是使用台積電N3E製成。在雙題材加持下，專家認為，台積電股價衝上1,000元，成為新的千金股，只是早晚的事情，市場和外資也有這樣的共識。今（7）日台積電再度扮演撐盤角色，盤中漲幅約1.5％，挑戰800元大關。

AI是市場投資的大方向，台積電日前法說會中指出，AI處理器今年對營收的貢獻將成長一倍，未來5年AI處理器年複合成長率達到50％，2028年將占台積電營收的20％以上。

這些AI晶片的客戶，就是輝達和美超微，尤其是輝達要在下半年推出地表最強AI晶片GB200，勢必帶動一波算力革命。不過，輝達的AI晶片雖然使用產能有餘裕的4奈米製程，但是最後必定要使用先進封裝技術CoWoS。有分析師認為，目前台積電3座CoWoS廠的月產能約3.8萬片，遠遠不足市場所需，嘉義新增2座CoWoS產線，緩不濟急。

另外，蘋果發表新的iPad系列，號稱多功功能能匹敵一般Mac，所使用的新款自研晶片M4，就是使用台積電N3E製程。專家指出，蘋果前兩年就包下台積電3奈米製程的產能，因此高階晶片供應無虞。

在AI晶片和蘋果新機需求的雙重加持下，外資改變4月份賣超4.3萬張的態度，連續2日買超台積電，共2.39萬張。專家認為，CoWoS相關的個股，因營收都是實質的，股價表現都相對強勢，台積電目前進場不用特別考慮價位，外資和投信對台積電衝上1,000元相當有信心，影響台積電股價的主要因素是匯率，台幣漲的時候，外資將主動買進。

倫元投顧分析師陳學進指出，台積電近期利多不斷，包括CoWoS訂單被包下來，蘋果新的iPad和下半年最重要的iPhone16系列，外資目標價提高到850元到950元。近期台積電股價走勢穩健，未來有很大機會繼續創新高，投資朋友可以期待。

（工商時報 彭媁琳、數位編輯）

（3）人形機器人邁大步 所羅門強攻漲停

特斯拉人形機器人新技能又向前跨進一大步，特斯拉二代Optimus人形機器人在特斯拉電池工廠學會了分裝電池，且比以前走得更快更遠更穩了。在人形機器人已不在遙不可及下，台廠身為輝達AI人形機器人概念股的所羅門（2359）今（7）日股價重啟漲勢，開盤不到10分鐘就亮燈漲停，漲停買單高掛近萬張。

Tesla Optimus官方近日發布了新的視頻，展示了二代Optimus人形機器人的最新進展。從視頻中可見到Optimus的端到端神經網路經過訓練，能夠對特斯拉工廠的電池單元進行準確分裝，在插入過程中需要非常精確的動作，且容錯率很低，神經網路會自動定位下一個空閒插槽，Optimus還能從故障中自主恢復；此外，Optimus現在可以在定期繞著辦公室行走，不僅走得更快，走的距離也越來越遠了。

對此，輝達資深研究科學家、AI Agents負責人Jim Fan對Optimus新影片展現的技能給予了很高的評價。他認為，影片讓我們窺見了人類數據收集的真實場景，這是Optimus最大的優勢。

輝達在今年3月18日舉行的GTC大會上，發表了AI人形機器人計畫，並推出了專為人形機器人打造的通用基礎模型Project GR00T，並建立具備生成式AI功能的人形機器人平台，讓機器人能夠從觀察人類言行中學習，並以更自然的方式與人類互動。輝達表示，該平台將開放給全球機器人和模擬生態系統的合作夥伴，以加速研發與採用。

輝達創辦人黃仁勳認為，AI領域最終的發展，就是建立人形機器人，因此輝達正在匯集全球關鍵技術，打造AI人形機器人的軟硬體平台，包括電腦系統、生成式AI「Project GR00T」等。

台廠所羅門為電子零件、映射管等半導體產品代理買賣公司，近年來積極研發AI Vision機器視覺及AI Robot機器人應用，因打入輝達AI導引機器人，正式成為輝達概念股，在特斯拉二代Optimus人形機器人展示最新技能後，今日股價股價重啟漲勢亮燈漲停。

（工商時報 數位編輯）

（4）盤中熱門焦點股

1.所羅門（2359）：AI應用擴大，人形機器人紅翻天，修正結束，亮燈漲停。

2.佳能（2374）：基本面穩健、AI商機可期，盤中放量觸漲停價44.25元。

3.一詮（2486）：4月營收年增13.75％，切入CoWoS供應鏈消息加持，稍早閃現90元高價，出現獲利了結，漲幅收斂至約2％。

4.威剛（3260）：4月營收創同期高，股價盤初強漲逾5.5％，追平前高117元。

5.健椿（4561）：4月營收為1.41億元，年增54.17％，今日公布Q1財報，買盤卡位跳空鎖漲停，登波段高。

6.京城（2524）：台積電帶旺南部房市+京城銀行喊嫁題材，買盤積極湧進，早盤大漲6％再創高。

7.永彰（4523）：機器人題材重燃戰火，急拉鎖漲停，跳上月線。

8.傳奇（4994）：Q1獲利衝13季高，每股盈餘2.05元，亮燈觸漲停，站上波段高。

9.花王（8906）：明日揭露Q1財報，無懼遭列注意股，外資偏多點火，連拉3根漲停，改寫逾24年高。

10.大山（1615）：派利2.88元、第一季EPS達0.99元暫居線纜業之冠，股價跳空漲停。

11.阜爾運通（6914）：三大法人聯手買超加持，晨盤大漲逾10％，蜜月行情續航。

12.台積電（2330）：昨夜ADR續小漲，盤初股價再開高11元、達797元。

13.怡利電（2497）：4月營收3.37億元、年增27.19％，前4月年增17.17％，盤初續漲、守穩短均。

14.南港（2101）：4月營收年增27％，股價漲多回檔。

15.六暉-KY（2115）：4月合併營收2.51億元，月減13.2％、年增21.61％，前4月年增22.18％，惟短線漲多，盤初回落近1.5％。

16.鈊象（3293）：4月營收14.49億元，月減1.48％、年增26.02％，前4月年增25.77％，但三大法人連7個交易日已調節1874張，盤初再陷千元關保衛戰。

17.燁輝（2023）：Q1每股盈餘0.02元、去年度擬派利0.4元，股價力保平盤。

18.豐興（2015）：盤價平轉跌，鋼筋、廢鋼下修300元，股價開高走低反應。

19.宇瞻（8271）：昨外資轉買超324張，盤初股價續彈近4％，衝出一根長上影線。

20.創見（2451）：昨外資大舉回補612張，助攻盤初股價重返百元俱樂部。

21.網龍（3083）：明日將公布首季財報，盤初股價彈升約3.5％暖場，站穩50關。

22.華研（8446）：首季獲利大增89％，每股盈餘2.8元，盤初大漲近6％，觸及季線。

23.廣明（6188）：Q1每股稅後純益0.78元，價量俱揚，一度漲逾3.5％，重返月線。

24.達方（8163）：Q1每股盈餘0.52元，看好今年IT產業復甦、明年綠能產品恢復動能，法人偏多相挺，觸及70元逾5年半高點。

25.鼎基（6585）：法人推估第一季毛利率上看4字頭，EPS達2元以上，股價一度攀揚逾5％，續闖歷史高。

26.天二科技（6834）：Q1可望轉盈，4月營收年增拚6成，爆量觸漲停。

27.信錦（1582）：Q1毛利率創高、EPS1.73元，財報利多持續發酵，飆高半根漲停板。

28.聯德控股-KY（4912）：4月營收吸睛，月增23.6％、年增69.88％，盤初衝高至141元後，賣壓出籠，反跌約2％。

29.三一東林（3609）：多元布局衝刺智能照明，外資買盤小幅布局挹注多方動能，創下9個月來高點。

30.良維（6290）：首季飽賺，稅後純益季增543％、年增261％，股價脫離底部，攻高3％觸及80元。

31.鴻海（2317）：4月營收報佳音，重返5000億元大關，三大法人昨日買超45366張，早盤拱上170.5元。

32.東鹼（1708）：第一季EPS0.81元，連三季獲利，晨盤噴量勁揚近6％。

33.新復興（4909）：新增至富櫃200指數，股價揚升約4％。

34.長佳智能（6841）：4月營收年增420％，早盤帶量一度走揚近4％、衝上90元，目前漲幅收斂至約2％，站上月、季線。

35.美律（2439）：獲外資連4買，今早放量走強約4.5％。

36.寶成（9904）：製鞋業務回溫+巴黎奧運題材，三大法人昨轉買超1799張，今早止跌反彈，力拚收復短均。

37.矽統（2363）：第1季每股虧損0.10元，股價開高拉回。慧洋-KY（2637）：4月每股稅前盈餘0.77元，後市樂觀，大漲逾4.5％。

38.長榮（2603）：股價穩揚，第一季合併財報預計5月14日提報董事會

39.信驊（5274）：第一季每股淨利10.36元；4月營收年增82.4％，股價開高走低仍是股王。

40.長榮航太（2645）：第一季每股淨利1.36元，股價續強。

41.聯詠（3034）：7日盤後召開法說會，摩根士丹利證券持高度正面評價，再創波段高。

42.創意（3443）：4月營收月減22.75％，年減15.93％；股價一度大跌4％。

43.五福（2745）：2023年度配息3.5元新高，2024年首季股盈餘3.11元創高。股價漲多拉回近7％。

44.譜瑞-KY（4966）：法人指MSCI季度調整，需提防遭移除的風險。股價承壓。

（時報資訊李慧蘭）

（5）馬士基估Q2亞歐運力減2成 貨櫃三雄股價歡呼

全球貨櫃海運巨頭馬士基（Maersk）6日給客戶最新諮詢報告指出，紅海航運風險區域擴大，迫使船隻進一步延長航程，導致貨物運往目的地的成本與時間增加，預估第二季遠東-歐洲之間運力將減少15％～20％；再者，繞道非洲好望角航行的連鎖反應，引發設備和運力短缺。受此消息激勵，台股陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)今日股價逆勢走強，盤中漲幅約1%~3%。

馬士基透露，為了提高船舶可靠性，已提高航行速度、增加運力等，至今已額外租用逾12.5萬個貨櫃。

自去年12月紅海危機以來，包括馬士基、長榮、陽明等多數航商，為了避開襲擊，將貨櫃輪改繞行非洲好望角，隨著拉長航程，運費跟著上漲。最新一波漲勢是在5月1日，目前美西每40呎櫃運價約4,100～4,200美元，歐洲線每40呎櫃運價3,800～4,000美元，雙雙站上4,000美元大關；美東每40呎櫃運價約5,300～5,400美元，也突破5,000美元關卡。

由於紅海局勢仍然複雜且持續演變，貨代業者稱，多艘船班延誤出現缺櫃現象，接著5月中，多家航商計劃每40呎櫃再漲1,000美元。

貨代業者的資訊顯示，4月海運市場，雖然新貨櫃船交付量激增，市場仍能維持平衡，新貨櫃船在3月交付41艘船、運力增加26萬TEU（20呎櫃）運力，4月交付2艘船、運力增加2萬TEU，但閒置船隊增幅不大，從3月的0.7％僅上升至0.9％，船公司將貨物轉運繞道好望角，導致運輸時需要額外增加約5％～9％的艙位。

（工商時報 邱莉玲、數位編輯）

（6）慧洋兩大理由：散裝有戲唱

慧洋-KY持兩大理由看多散裝航運後市，一是由於多地區域衝突持續，造成船舶繞道、周轉天數增加，又逢第二季南美穀物旺季，散裝船舶需求持續擴大；二是疫情期間散裝新造船數量遭貨櫃船排擠，今年散裝市場新增運力較過去幾年仍偏低，支撐運價。慧洋今日盤中股價漲幅約5%，帶動整體散裝族群包括中航、裕民、新興股價同步走強。

慧洋6日公告4月自結財報，單月合併營收18.1億元，月增4.43％、年增16.26％，營業利益6.69億元、年增60.81％，營益率達37％，稅前盈餘5.77億元、年增103.71％，主要受惠運價漲、匯兌收益，單月每股稅前盈餘0.77元。

BDI（波羅的海運價指數）4月平均1,731點、年增16.96％，其中巴拿馬型、超輕便極限型散裝船平均運價分別為16,137美元、14,863美元，年增5.12％、16.55％；進入5月，截至3日，巴拿馬型、超輕便極限型散裝船平均運價分別上行至16,694美元、16,194美元。

慧洋前四月營收65億元、年增26.38％，自結營業利益21.12億元、年增176.9％，稅前盈餘達20.69億元、每股稅前盈餘2.77元，均較去年同期顯著成長，平均營益率維持在3成以上。

船隊布局方面，慧洋4月交付一艘載重8.23萬噸的巴拿馬型新船，已簽訂三年以上長期租賃合約，總計旗下有135艘船舶，平均船齡八年，尚有一艘6.4萬噸級極限型預計上半年交付。慧洋絕大多數船舶都在日本船廠製造、採日圓支付，運費則收取美元，目前美元強勢、日圓貶值，挹注匯兌收益。

在環保法規日趨嚴格下，慧洋持續擴大節能船隊布局。2023年上路的兩大環保法規，碳排放強度指標（CII）第一年評等將在5月中公告，評等較差的船舶，可能因需要降速或改裝，負擔更多的營運成本，加劇老舊船舶淘汰壓力，慧洋船隊為業界最輕齡、也是最具規模散裝節能船隊，對評等結果深具信心，樂觀環保法規推動散裝市場發展向上。

（工商時報 邱莉玲、數位編輯）

（7）瑞昱營收站百億關卡 消費性電子逆襲

IC設計大廠瑞昱（2379）公布4月份合併營收達100.68億元，睽違20個月再度站上百億元大關，月增11.38％、年增21.85％；累計前四個月合併營收為356.91億元，年增27.98％。今日股價以平高盤開出後一度拉回平盤之下，盤中買盤進場、漲幅逾2%。

瑞昱指出，全球各地的電信基礎設施項目逐漸升溫，交換器的需求正在增加。儘管價格競爭激烈，但長期來看，10GPON、WIFI7的普及都將為Multi-Gigabit交換器和管理型交換器帶來成長動能。

（工商時報 張珈睿、數位編輯）