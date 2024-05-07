瑞典成富豪天堂！有錢人比例超越美國 3大原因曝

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【中時新聞網 許庭瑛】最近瑞典斯德哥爾摩似乎越來越多富翁居住，這讓人十分意外，畢竟瑞典一直以來以高賦稅與福利制度聞名。外媒分析，瑞典人口只有1,000萬，但卻是世上人均「億萬富翁」比例最高的國家之一，而原因也隨之曝光。

英國廣播公司（BBC）報導，瑞典人口只有1,000萬，但卻是世界上人均「億萬富翁」比例最高的國家之一。《富比士》在2024年富豪榜上列出了43名身價超過10億美元（約3百億台幣）的瑞典人。這相當於每百萬人中約有4人，美國則是每百萬人中有2人。

新超級富豪崛起的原因之一是瑞典蓬勃發展的科技業，瑞典享有歐洲矽谷的美譽，在過去20年中誕生了40多家獨角獸新創企業（Unicorn），即價值超過10億美元的公司。此外，貨幣政策也讓瑞典變成超級富豪的天堂。

從2010年代初到幾年前，瑞典的銀行利率一直很低，這使得借錢變得便宜，因此有閒錢的瑞典人經常選擇投資房地產或科技新創等高風險投資，其中許多投資因此價值飆升。

《貪婪的瑞典》一書的作者切文卡（Andreas Cervenka）說，推動億萬富翁數量大幅增加的另外因素是稅收調整，儘管瑞典的高收入者要繳納超過個人收入50%的稅（是歐洲稅率最高的國家之一），但瑞典在2000年代取消了財富稅和遺產稅，股票收入和公司股東股息的稅率遠低於工資稅。公司稅率也從20世紀90年代的30%左右下降到20%左右，略低於歐洲平均水平。

此外，瑞典的富豪榜也顯示，儘管該國擁有大量移民人口，並且幾十年來一直倡導性別平等，但該國的財富仍主要集中在白人男性手中。