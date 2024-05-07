國際氣喘日 GSK倡導綠色醫療

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世界氣喘日 (WAD)由世界衛生組織(WHO)及全球氣喘倡議組織（GINA, Global Initiative for Asthma）所訂定，目標是促進全球對氣喘的認知及照護，每年 5 月首個週二為世界氣喘日 (WAD, World Asthma Day) ，2024年為 5 月 7日。訂定國際氣喘日，主要是提醒全民對氣喘的重視，今年主題是「氣喘教育賦權」，透過向氣喘患者提供適當的教育，提升公眾對疾病的認知水準，並明確尋求醫療協助的時機，從而加強對疾病的控制。

為響應2024世界氣喘日， GSK 在今日倡導綠色醫療，呼籲臺灣企業與醫療體系應積極採取減碳和環保措施，減少呼吸道病人的藥物吸入劑的碳足跡，不僅促進綠色能源使用，也能進一步保護國人呼吸系統的健康。

氣喘每年導致全球超過45萬人死亡 台灣一成的成年人 兩成的兒童患有氣喘

氣喘為最常見慢性呼吸道有猝死危險的疾病，就世界衛生組織的統計，氣喘影響著超過2.6億人的健康，並每年導致全球超過45萬人死亡。而在台灣，根據台灣氣喘學會的統計，約有10% 成年人，20% 兒童人口患有氣喘。氣喘無法治癒，但可以通過治療控制症狀和避免可能導致發作的誘因來控制，使氣喘患者過上正常的生活。最常見的治療方法是使用吸入劑，將藥物直接輸送到肺部。

GSK自1880年起就持續協助世人對抗氣喘

GSK在呼吸道領域的擁有悠久的歷史，通過不斷重新定義氣喘和慢性阻塞性肺病（COPD）的治療，致力於幫助患者更好地呼吸。長達50年，我們一直是推進氣喘和慢性阻塞性肺病管理藥物的領導者。自1880年代以來，我們持續銷售用於呼吸系統疾病的產品，並於1969年由研發團隊推出了第一款氣喘藥物。

GSK包含氣喘藥物的一般藥物產品線涵蓋了超過150種藥品，並供應至全球112個國家，在呼吸道疾病領域，除了氣喘，產品線也同時涵蓋到更為嚴重的COPD以及嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘。

在國際氣喘日的今天，GSK 響應全球氣喘倡議組織的倡議，致力於提升對氣喘的持續可預防發病率的認知，呼籲尋求醫療協助，同時倡導綠色醫療。GSK台灣總經理余慧明表示，「透過環保行動減少碳排放和保護自然資源，也可以對人們的健康產生積極影響。像是減少空氣污染能有益於呼吸道疾病的病人；改善獲取乾淨的水資源可以預防傳染性疾病，減少對抗生素的依賴。」

GSK宣示環保決心 2030 年對氣候產生淨零影響

GSK長期以來一直致力於減少對環境的影響，最早在2010 年就是制定積極的環境目標。 GSK對環境永續性有其雙重目標，一是確保GSK到2030 年對氣候產生淨零的影響，同時對自然產生淨正面影響。 GSK執行長Emma Walmsley表示：「作為一家全球醫療保健公司，我們希望藉由保護地球的健康來守護和改善人們的健康、提高環境的永續性，也因此能讓公司更有韌性來提供患者和消費者依賴的產品。」

GSK採用基於科學的目標方法來衡量營運對自然的影響，舉例來說，為了支持環境永續，GSK為不同業務設定了新的目標，例如所有 GSK 工廠均採用 100% 再生電力並實施良好的水資源管理；GSK全球銷售代表 100% 採用永續來源的材料，杜絕森林砍伐，並過渡到未來要 100% 使用電動車。

GSK實現其淨零排放的目標計劃包括，到2030年碳排放減少80%，到2045年減少90%，這個目標已由科學基準倡議（SBTi）驗證， 在2020年至2030年期間，GSK將投資10億英鎊來實現GSK的可持續發展目標 。

台灣GSK實施藥品仿單無紙化 實踐對於保護地球的決心

GSK台灣總經理余慧明表示，GSK負責任地履行全球共同策略: 在做我們每件事情，永遠會考慮對於社會、環境和治理的影響。GSK在六個面向採取行動以做出改變， 包含定價與藥物取得、全球健康與衛生安全、多元公平與共融、環境永續、產品監管和道德準則。也因此，在環境保護上，我們力行環保。像是GSK藥品仿單電子化，GSK主動呼應政府在醫療綠色環保的決心，首度實施藥品仿單的電子化，目前現行疫苗的仿單電子化，每年就省下超過七十萬張仿單，約少砍了 82棵樹木，約減少超過6160公斤二氧化碳的排放 。 GSK在工作中力行環保，像是提醒同仁影印任何文件前，先想想會不會因此多砍了樹木，公司補助同仁的車輛購買也有環保的油電混和車和電動車的選擇； 餐具使用也以環保友善的材質循環使用，對於辦公室租賃的供應商，也希望其採取綠能設施的購買，在在顯示GSK環保愛地球的決心。