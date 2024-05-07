晶睿與好食好事基金會合作 推動永續生活

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智慧安防龍頭晶睿通訊（3454）日前與好食好事基金會合作舉辦「晶睿地球日」品牌活動，響應世界地球日（Earth Day），聚焦三大主題包括節能關懷、綠色市集和永續講堂。

好食好事基金會及旗下六家永續食農品牌設攤宣傳，吸引超過千人參與。

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，此次活動旨在啟發同仁認識永續生活，以實際行動支持減碳減塑，落實對地球的愛護，並將企業永續視為品牌發展的一環，持續透過品牌活動灌輸ESG理念，潛移默化地培養同仁的永續意識。

除了內部長期施行節能環保與關懷的永續行動外，晶睿通訊與好食好事基金會所輔導的六家永續食農品牌聯手推出綠色市集，展售多元環保友善產品。這六家業者，包括因應環境變遷，幫助農村經濟永續的通利水產「壹顆蜆」、以智慧農業技術創造永續循環肉鵝產業的向天歌「鵝鋪子」、生產金沙辣椒醬料、並利用棄鴨蛋殼成皂品的「雷打石」、解決在地酪農剩乳問題，將廢棄牛奶製成乳酪絲的「原味千尋」、循環利用咖啡渣的創新品牌「長日咖啡」，支持友善飼育、提供有機雞蛋的寶奇生技「咱兜ㄟ養雞場」。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，好食好事期待未來世代能夠生活在「處處有好食」的時代，目標是讓飲食更透明、更健康、更永續。