八旬長者勇登玉山 漸進式肌力訓練助圓夢

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台灣登百岳風氣盛行，50至59歲是最大族群，但多數高齡者礙於肌力、健康等因素，不敢觸碰百岳領域。國家自然公園管理處4日舉辦登山安全工作坊，女登山家江秀真分享她帶領10名七、八十歲長者歷經階段性適應訓練、全數成功登上玉山的經驗。搜救專家也提醒，善用科技設備取得離線地圖、座標，就能大幅提升登山安全。

擁有世界七頂峰完攀紀錄的江秀真，過去擔任玉山國家公園巡山員期間看過太多中高齡登山者準備不足、鎩羽而歸。2014年她改投入登山教育，針對高齡者登山訓練修讀成人教育博士，2020年創立台灣福爾摩莎山域教育推廣協會，透過演講、線上課程、階段性訓練，帶領毫無百岳經驗的高齡長者圓夢。

2019年5月，江秀真陪一批練太極拳的高齡長輩到合歡山健行，沒想到3天2夜的行程後有人萌發「登玉山」的夢想。江秀真從20多位學員中挑選10位自願且條件合適者，開始階段性訓練。

江秀真認為自主訓練應該融入生活，她建議隊員日行至少5000步開始，先把逛街、通勤、上下樓梯當成日常運動，以全身性、持久、間歇等方式逐步強化體能。

體能打底1年後，江秀真帶著團隊挑戰「巴福越嶺」、進行中海拔長距離負重訓練。2個月再後進階合歡北峰及火炎山，隊員們為了自主訓練，還加碼奇萊南峰、南華山，累積山屋住宿經驗。

隊伍行程不斷進階，一路挑戰雪山東峰、合歡東峰、小奇萊、集集大山及玉山林道、馬那邦山，最後在2021年9月正式踏上玉山主峰，10名隊員們開心相擁、感動地完成「人生清單」。

江秀真強調，65歲以上民眾由於腦組織逐漸萎縮，反而有多餘空間可以應付血管擴張，罹患高山症的比例不到2成，學會登山後又能強化肌力，提升生活品質，也更重視健康。3名七旬隊員去年8月甚至成功挑戰北印6250公尺高的岡耶措山，締造台灣最高齡的攀爬紀錄，相當振奮人心。

中華民國救助技術發展與諮詢協會教練林瑞安表示，近年來不斷推廣離線地圖使用技巧，登山迷途事件有稍微下降的趨勢，但民眾仍要注意、網路上下載的離線地圖是否過舊。此外，仍要熟系iOS與Android不同手機陣營的定位、取得座標方法，遇到危急、需要報案的時候，才能快速給出正確的座標。

羌虎跨域生活登山教育主教練廖文泉強調，「留守人」不是「緊急聯絡人」，需由有登山經驗的人來擔任才能發揮作用。若隊伍找不到合適留守人，台灣戶外安全推廣協會免費在網路上提供「第三方協同留守平台」，隊伍只要事前詳實登錄並確實啟動機制，登山途中若意外失聯，該平台就會即時啟動通報。