中企署助新創築夢 臺灣新創獲國際高度肯定

經濟部中小及新創企業署(中企署)何晉滄署長，於2022年率領代表臺灣的11家新創企業，參與在美國舉辦的國際新創大賽「Select USA」，成員們在多個主題領域中皆獲得前10名佳績，展現了Taiwan Startup的亮眼實力和潛力，傑出表現獲得超過3,000名參與者、1,200家國際企業、投資界與各國政府商務部門代表的廣泛關注。何晉滄說：「臺灣新創企業不僅在半導體領域表現出色，在深度科技、智慧應用、綠色科技等領域也有巨大潛能，此次大賽的結果在世界面前充分證明臺灣新創的實力。」臺灣的創新能量遠不止於此，還有更多尚未被挖掘及關注的隱形冠軍。

影響未來產業發展走向的關鍵：深度科技

何晉滄指出，深度科技是臺灣新創企業的重要發展方向，透過人工智慧、物聯網、大數據等技術，對現有產業技術或應用方式進行深度改造，如先進工業、國防、太空、醫療、能源、交通等領域。例如2023年該署輔導入選SelectUSA軟體領域Top10的「三維人」（3drens），便以「移動即服務」（MaaS）為創業核心概念，藉由數據收集、感測裝置的軟硬整合2種解決方案，為企業客戶打造各種車聯網服務，包含路徑最佳化、包裹派件即時追踨、駕駛行為分析、任務指派、需求預測等，讓PChome、和泰、艾立運能、蓋亞汽車（Gaius）、米特低溫物流、yoxi都成為其客戶，也同時改變了這些企業的服務模式，尤其在現今能源轉型的關鍵時刻，深度科技更被視為推動綠色轉型的重要力量，業界皆須藉由創新持續改善才能讓產業長保競爭優勢。

中企署轄下的林口新創園和亞灣新創園是協助臺灣新創發展的重要資源串接平台!兩座新創園區皆以「科技新創」為主要扶植對象，領域包含智慧醫療、AI、IoT、綠色科技、太空科技等。此外並設有新創對接辦公室，協助國內外新創進行商機媒合及落地市場資訊對接等事宜，累計吸引28家加速器與500家新創進駐，並協助新創鏈結逾30家國內外企業大廠、加速器等資源，如微軟、GOOGLE、AWS、NVIDIA、台積電、日月光、聯發科、友達、台達電、聚陽等，多年來總計輔導逾千家新創企業。

林口新創園、亞灣新創園 新創能量增幅雙泵浦

林口新創園、亞灣新創園亦協助新創取得眾多公私機構的場域實證機會，如亞灣新創園進駐廠商嘉堂資訊成功協助台灣造船建置船廠3D模型，讓員工透過虛實整合應用輕鬆熟悉船廠作業流程；以XR實境技術與3D視覺處理，協助台船培訓新進員工以及建置智慧船舶自動調水系統，有效省時省力降低成本。此外，如目前與日本排名前五的中部電力、東京電力有密切合作的NextDrive（聯齊科技）就曾於林口新創園安裝逾百顆智慧電表，進行四種電力數據收集及通訊架構的可行性測試，以及分析各個通訊架構適合應用的場域，後續驗證數據也經由台電採納，促使雙方開啟多項專案合作機會。

政府搭平台 產業助共創 共構多樣化生態圈

「只有生態系裡的各種角色都健全發展，才能孕育出多樣化的新創生態圈，如同一片擁有好的土壤、空氣、水的雨林，方得以演化出各種可能性」，何晉滄說到，若將中企署視為雨林的一份子，身旁還會有民間企業的加速器、投資部門，以及願意提出短中長程發展需求，與新創進行價值共創、一同驗證新商模、新服務或新技術的企業主。產業界的能量一向是中企署在推動新創生態發展上的一大助力!該署積極搭建交流平台，不僅促進企業與新創的合作，更透過政府與企業資源的加乘效益，共同推動臺灣新創企業切入國際市場發展，讓臺灣新創所站立的舞台，越來越穩固。為此，也透過企業出題新創解題、引導大企業成立加速器協助新創等方式，促進新創對接大企業及其產業供應鏈，拓展市場。

另值得一提的是今年已邁入第3年的「綠色科技新創競賽」聚焦數位及綠色轉型議題，邀請國內外大型企業、國營事業及中小企業，針對營運需求進行出題，招募新創與企業共同合作解題，加速企業升級轉型及增加新創商業應用落地機會，如新創邁薩資通以「手術室空調/照明節能方案」為主題，協助聯新國際醫院導入自動化系統，執行分段降載等智慧節能方案，透過於手術室照明配電箱及空調控制箱安裝能源管理系統，以進行能源量測數據蒐集，同時比對手術室排刀表、監控照明及空調的能耗狀況，有效降低手術室耗能。

此外，亦引導大企業成立企業加速器，藉以協助新創對接大企業資金、資源、國內外市場以及服務應用落地，帶動投資與商機；同時，大企業亦可藉此對接新創技術、人才，促進外部創新提升成長動能，達到共創雙贏。

透過MOU強化國際鏈結力道 ZOOM IN全球市場

為提升我國新創在國際市場能見度，中企署藉由設置國家新創館，展現臺灣創業蓬勃發展的形象，同時，為助力新創團隊加速國際市場布局，亦提供國際化培育、國際參展及海外人脈網絡鏈結，降低新創摸索成本。中企署辦理跨國新創交流計畫，聚焦國際新創展會(如SelectUSA、CES、VIVA TECH、WebSubmit、SWITCH等)，遴選我國優質新創，參展前提供培訓課程(如募資技巧、商業談判及合作、建立有效的Pitch簡報及陌生商業開發等)，協助新創爭取曝光並取得海外市場商機。另外，鎖定美國、歐洲、新南向(如新加坡、馬來西亞、印尼)、日本等重點國家，與在地創育機構(如歐洲iScale hub、立陶宛Rockit、馬來西亞Dream Factory等)合作辦理國際商務培訓，藉由林口及亞灣新創園區為基地，與海外合作夥伴簽署新創合作MOU，交流雙邊資源、強化合作力度，現已與美國、日本、印度、印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、立陶宛、斯洛伐克、匈牙利、紐西蘭、荷蘭、土耳其及奧地利等14國完成簽署，協助臺灣新創在海外商模落地及業務拓展，未來亦規劃透過駐外單位、跨部會的海外服務據點支援及海外臺商網絡，提供當地新創支援節點，協助新創在當地取得發展資源及人脈，推動常態性雙邊交流，協助新創站穩海外市場。

配合亞矽3.0 共造創新產業及智慧韌性社會典範

何晉滄強調，將落實AI賦能智慧聯網創新應用、新創雨林生態成長茁壯、數位創新全球版圖拓展等目標，期勉臺灣新創持續在國際舞台上展現出強大的創新能力和發展潛力，並透過與政府、產業和學術界的協作，齊力為全球創新生態系發展做出更大的貢獻。