晶睿通訊攜手好食好事基金會響應世界地球日

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晶睿通訊與好食好事基金會合作，日前舉辦「晶睿地球日」品牌活動，積極響應世界地球日（Earth Day），活動成功凝聚了晶睿同仁向心力，並深化同仁對永續使命的認同與實踐。活動三大主題包括節能關懷、綠色市集和永續講堂，其中更邀請好食好事基金會及旗下六家永續食農品牌設攤宣傳，吸引超過千人參與，成功傳遞永續理念，攜手為綠色未來發聲。

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，我們很榮幸與好食好事基金會及旗下永續品牌共同倡議地球日。這次活動旨在啟發同仁認識永續生活，以實際行動支持減碳減塑，落實對地球的愛護。我們將企業永續視為品牌發展的一環，持續透過品牌活動灌輸ESG理念，潛移默化地培養同仁的永續意識。活動首辦即吸引空前關注，並廣邀整棟大樓企業參與，期待激勵更多企業加入綠色永續行列。

除了內部長期施行節能環保與關懷的永續行動外，晶睿通訊與好食好事基金會所輔導的六家永續食農品牌聯手推出綠色市集，展售多元環保友善產品。其中包括因應環境變遷，幫助農村經濟永續的通利水產「壹顆蜆」；以智慧農業技術創造永續循環肉鵝產業的向天歌「鵝鋪子」；生產金沙辣椒醬料、並利用棄鴨蛋殼成皂品的「雷打石」；解決在地酪農剩乳問題，將廢棄牛奶製成乳酪絲的「原味千尋」；循環利用咖啡渣的創新品牌「長日咖啡」；支持友善飼育、提供有機雞蛋的寶奇生技「咱兜ㄟ養雞場」。透過激勵同仁選擇環保友善的產品，並倡導不使用一次性餐具，持續傳遞企業綠色理念。

為加深對永續議題的認知，更舉辦永續講座，邀請晶睿通訊全球行銷處處長謝邦彥和好食好事基金會執行長陳茂嘉擔任主講。透過輕鬆的分享，他們帶來各自領域的永續經營心法，以此傳遞正向影響力。陳茂嘉表示，好食好事期待未來世代能夠生活在「處處有好食」的時代，目標是讓飲食更透明、更健康、更永續。因此，我們與懷抱同樣理想的晶睿跨界合作，共同倡議永續，期望激勵更多人參與行動，為實現永續發展共同努力。

晶睿通訊透過品牌內化活動、安全地圖社會參與等舉措，不斷深化企業價值與永續使命的傳遞。同時，致力參與RE100倡議，實現永續發展目標，走出創新獨有的永續安防品牌道路。

【關於晶睿通訊VIVOTEK】

晶睿通訊在2000年於台灣成立，2011年在台灣證交所上市（股票代號：3454），陸續與全球夥伴建立策略聯盟，成功攜手逾100個國家、超過200家授權經銷商合作，且於美國、日本、荷蘭、印度、墨西哥等地設有分公司或辦公室。晶睿通訊擁有20多年經驗，以深耕影像及音訊的領先技術能力而廣受市場認可，聚焦台灣研發、生產、製造基礎，致力發展IP攝影機、影像管理軟體、雲端安防服務，更將人工智能、邊緣運算等廣泛應用於服務內容。2017年，加入全球電源管理解決方案領導品牌台達集團，成為樓宇自動化業務安全與智能的核心事業之一。自從2021年進行品牌銳變後，朝向更安全、更智慧、更永續的品牌前進，更於今年發起「Make Tomorrow Easier, Today」宣傳活動，期望深植品牌口號「We Get The Picture」，致力成為全球最值得信賴的安防品牌。更多資訊請見晶睿通訊官網 https://www.vivotek.com/ 。

【關於好食好事基金會】

致力以國際與創新思維，推動為台灣食農產業「青年人才育成」、「飲食研究發展」之非營利組織。透過扶植台灣飲食/農業創新，創造「更透明」、「更健康」、「更永續」的飲食環境，達到「處處有好食」的終極目標。目前好食好事基金會針對「青年人才育成」，發展出「好食好事加速器」、「好食農創生計畫」。「好食好事加速器」是台灣第一個食物科技加速計畫，專注支持永續價值、農業科技、飲食科技等食農新創企業成長。透過輔導資源、海內外產業人脈，以及策略投資，加速新創成長擴大。「好食農創生計畫」則是過給予食農產地青創團隊實地輔導、業師培訓以及品牌行銷設計課程等資源，協助食農創業路上更順遂，促進在地產業發展及吸引青年人才返鄉，持續帶動地方發展。更多資訊請見：https://www.hao-shi.org/