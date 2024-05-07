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賣家抱怨760元商品「被抽12.5％」慘虧 蝦皮回應了

  • 中時新聞網
賣家抱怨賣760元的商品被抽了12.5％手續費，對此蝦皮回應，目前沒有調漲手續費，這位賣家可能很久沒用，不熟悉操作。圖／本報資料照片
賣家抱怨賣760元的商品被抽了12.5％手續費，對此蝦皮回應，目前沒有調漲手續費，這位賣家可能很久沒用，不熟悉操作。圖／本報資料照片

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【中時新聞網 方翊倩】一名蝦皮賣家在臉書社團抱怨，日前賣一樣760元的商品，扣完手續費後進帳金額變665元，被抽了12.5％、將近100元，直呼虧不少錢。對此蝦皮表示，目前沒有調漲手續費，平台也有很多優惠方案可以使用，這位賣家可能在操作上不熟悉。

原PO在臉書社團《蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單》發文表示，日前賣760元的商品，手續費被抽了快100元，扣完後進帳金額變665元，「完全虧損在賣，被抽了12.5％，怎會高成這樣？」

原PO表示，他不是專業賣家，當初買該商品要780元，認為轉賣出清物品小虧沒關係，但這單卻虧了不少錢。

根據《CTWANT》報導，蝦皮回應，他們致力打造優質、便利平台，提升消費者購物體驗，也希望帶動賣家業績；現在沒有調漲手續費，也有很多優惠方案可用，這位賣家許久沒用了，可能操作上有所不熟悉。

蝦皮官網指出，未參與長期或短期免運補貼、蝦幣回饋活動的賣家，於蝦皮促銷檔期期間成交手續費為7.5％，非促銷檔期間則是5.5％。

另外不少賣家為省手續費，會讓客人以其他平台下單，蝦皮指出，蝦皮為交易平台而非廣告平台，賣家不應以任何形式刊登導外資訊，取締範圍將不限於賣場資訊，若包裹內容物含有導外訊息也將取締。

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