《國際經濟》中法歐會談 馮德萊恩嗆：準備動用所有貿易手段

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)週一敦促中國國家主席習近平，須確保中國與歐洲之間的貿易更加平衡。但中方似乎沒有顯示出重大讓步，而歐盟則擺出強硬的姿態，稱不惜動用一切可能的貿易手段。

中法歐三方代表周一在巴黎舉行會談，會後馮德萊恩表示，歐盟無法吸納中國大量生產過剩的工業產品湧入市場。

目前中歐雙方正處於緊張貿易情勢，歐盟調查中國的電動車出口產品，而中國則在調查法國製造的白蘭地產品。

在談到貿易制裁問題時，馮德萊恩回答說，歐洲不會放棄做出保護本國市場所需的艱難決定，她進一步說，不平等的市場准入(market access)和中國的國家補貼，損害了歐洲和中國之間的關係。

馬克宏與習近平則在白天多次會面，並多次在鏡頭前握手，他隨後與習近平一起發表談話，並對記者說：「歐盟今天擁有世界最開放的市場，但是我們希望能保護它」。

根據中國官媒報導，習近平在閉門會議表示，同意透過對話解決經貿摩擦問題。

馬克宏在送給習近平的官方禮物為LVMH集團旗下軒尼詩(Hennessey)生產的干邑白蘭地，感謝習近平在干邑白蘭地調查中所展現的「開放態度」。

習近平則在與馬克宏會談之前，發表簡短談話，希望馬克宏與他一起表現出獨立性，並防止集團之間爆發「新冷戰」。

在三人於巴黎愛麗舍宮(Elysee Palace)鍍金天花板下舉行會談後，歐盟執委會主席馮德萊恩強硬地表示，如果中方未能提供公平的市場准入，歐盟準備動用一切可能的貿易工具，來保衛歐盟的經濟。

她說，中國的鋼鐵和電動車正受到大量補貼而湧入歐洲，世界無法吸納中國過剩的生產。「如果有必要，我們隨時準備充分利用我們的貿易防禦工具」。

歐盟在去年秋季啟動對中國電動車調查，並可能在七月推出新關稅，同時歐盟也對中國的風電、太陽能和鐵路等產業進行審查。

馮德萊恩說，歐盟可能動用國際採購的工具。該工具於2022年創建。歐盟在上個月對中國醫療器材的政府採購進行調查，發現缺乏互惠，最終可能提出反制，限制中國醫療企業參與投標。

馮德萊恩說，歐洲無法接受扭曲市場的作法。她說，她鼓勵中國政府解決結構性產能過剩問題，因為中國繼續大力支持製造業，但國內需求卻未能增長。她指出：「中國的公平競爭對我們所有人都有好處」，「與此同時，歐洲將堅定不移地做出保護經濟和安全所需的艱難決定」。