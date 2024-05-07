高雄萬豪美享地聯手冉冉茶事 餐茶饗宴感受春光美好

迎來輕盈的春日，連續兩年入選米其林指南的美享地餐廳二度連袂冉冉茶事 ZEN ZEN THÉ，將於5月24日至25日舉辦餐茶饗宴。糅合台灣風土食材的當代法式料理，搭配5款清香溫潤茶飲，以茶佐餐帶來耳目一新的春季Tea Pairing，感受春光旖旎的芬芳美好。

美享地餐廳時隔兩年再度攜手冉冉茶事舉辦餐茶饗宴，由米其林一星主廚Fabien Vergé執掌，邀請首創「Tea Dining」服務型態的「冉冉茶事 ZEN ZEN THÉ」茶職人藍大誠親自為料理設計佐餐茶飲，激發全新創意火花。開胃菜「綠蘆筍 ｜ 魚子醬 ｜ 酸奶」以絲滑鮮香的魚子醬揭開序幕，搭配鮮脆綠蘆筍、酸甜多汁葡萄柚，再蘸取混和醇美清酒的酸奶油，層次活潑明亮；佐餐茶飲選用「凝雪春摘」，輕盈的花香與清新的黃檸檬果香，讓味蕾如沐浴在和煦春風中怡然暢快。接下來上桌的「干貝 ｜ 大蔥 ｜ 蕪菁」以澄澈的大蔥清湯為基底，佐北海道干貝、油封大蔥與蕪菁薄片等食材，喉韻辛香溫潤。「西班牙紅蝦 ｜ 蝦湯 ｜ 番茄」以飽滿濃郁的蝦高湯為基底，乘載著肉質鮮甜的西班牙紅蝦，經油煎後口感更加緊實彈牙，搭配炙燒番茄片、鳳梨番茄及斑馬番茄，在口中迸發濃烈的鮮味與甜味。兩道餐點搭配的茶飲是「小滿 有機慢焙烏龍」，透著充足日曬後的穀物香氣及溫柔的茉莉清香，凸顯出料理的純粹本質。

主餐「銀鱈 ｜ 花椰菜 ｜ 四川花椒」，綿密花椰菜泥覆蓋在油脂豐腴的銀鱈上，搭配基底的檸檬奶油香濃順口。主廚巧妙運用四川花椒提味，令味蕾為之一亮。以帶有輕柔草根香的「千歲 宇治玉露」及散發蜜甜黑糖風味的「紅烏龍 台東鹿野紅烏龍」兩款茶佐餐，完美襯托銀鱈的鮮香旨味。第二道主餐「A5 和牛肋眼 ｜ 馬鈴薯 ｜ 黑松露」，油花勻稱的A5和牛肋眼軟嫩多汁，搭配黑松露雞肉醬汁，濃郁蕈香讓饗宴掀起一波高潮。冉冉茶事挑選「紅烏龍 台東鹿野紅烏龍」及純米吟釀清酒佐餐，醇美的酒香與茶韻，襯出和牛的豐潤可口。甜點以充滿熱帶風情的椰子冰淇淋佐鳳梨百香果慕斯，搭配富含花香與果香的「冬片 玉山清香烏龍」，為味蕾增添清新柔和之感。

「美享地餐廳x冉冉茶事」餐茶饗宴於5月24日、25日晚間6點開放入席，並由Fabien Vergé主廚及藍大誠老師親自講解餐茶搭配的迷人之處，每位賓客餐價5,880元加1成服務費，含8道餐點、5款茶飲及1款清酒，每場次限量25人。

【喝酒不開車˙開車不喝酒】