培育半導體人才 盧超群喊話政府「65歲不要退休」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「晶創台灣推動辦公室」於7日揭牌，希望能夠強化半導體等人才培育。台灣人工智慧晶片聯盟會長、鈺創科技創辦董事長盧超群當場建議政府，讓65歲老年人不要退休，因為年輕人需要老年人用畢生功力去帶。

盧超群致詞時說，今日代表台灣人工智慧晶片聯盟150家廠商，帶著極為振奮、感恩的心恭喜晶創計畫台灣辦公室揭牌。

盧超群說，產業界要負擔起承先啟後重任，晶創計畫給了很重要活水源頭。雖然十年3,000億不大，但知道國科會主委吳政忠花了很多力氣。

盧超群說，帶著感恩的心是因為，疫情開始前，吳政忠特別到科學園區，帶了見解來，問大家要甚麼。如果沒有經歷疫情的三到四年準備，當生成式AI來，台灣是措手不及的，因為來的東西更大。微軟跟OpenAI說要增加17兆美元，台灣半導體卻只有0.6兆美元，但台灣從來沒有用錢堆起來，而是有政府給鼓舞跟給一些錢，這是絕對點對點突破，成就現在半導體霸業。

他說，感謝台灣獲得一次再出發機會，希望可以在AI打遍江山。他也說，台灣資源不夠，雖然有五缺，但一定會找到出路。

盧超群也提到，台積電出現，是窮則變、變則通，台積電創辦人張忠謀先發明怪招，只做製造，別人來設計，這招太厲害。台積電用這招的時候，海外留學回來是少數，最新知識都是台灣產業界培養人才帶回來的。

盧超群坦言，AI來臨是台灣面臨最大挑戰，想從水平分工變成垂直分工，舉例來說，微軟要自己做晶片、自己去推動。現在整個半導體只有0.6兆美元，但他不怕，因為晶創辦公室成立，台灣永遠是以小博大。現在無法達到的，要在前瞻十年找到關鍵，且不僅在製造方面，也要在設計還有材料，「只要找到一個東西，世界就來了」。

盧超群說，為甚麼NVIDIA要來台灣，不止因為晶圓，而是這20年我們建立了堡壘，還有異質整合、封裝測試、設計甚至散熱等，整個結構太珍貴了，這是沒有辦法到別的地方的原因，「管他台灣＋1還是台灣-1，都不在乎」，而是有辦法讓台灣年輕人可以出征到世界。

盧超群並指出，最近對人才有個啟發。針對壯年人，就是65歲不能退休。他認為，現代人壽命很長，美國人已把退休受益從65歲拉到67歲，建議65歲的人可以拿健保、勞保，但留任到70歲，中間讓他愈得愈多，不要讓他退休，半導體人這麼缺，他很多朋友都不退，65歲後用誘導讓他們不能退。

針對最年輕的，盧超群建議恢復兵役後擴大研發替代役，雖然只當一年，但一年也很長，何必不加入，將來就有專長，幫台灣做很多防範工作，或是培養半導體技能。

至於現在正在工作的壯年，盧超群說，再想個辦法，當全世界錢來台灣投資，投10塊錢有沒有辦法像以前給他2塊錢抵稅，要讓他用會的在台灣賺錢。盧超群強調，年輕人需要老年人用畢生功力去帶，這樣台灣人一定很順遂。

最後，盧超群說，要站起來找到半導體跟AI爆發的突破點，如此一來，任何人的氣球飛到空中，只要被台灣戳一下，就會被炸掉。