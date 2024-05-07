新加坡總理李顯龍提早卸任為哪樁？接任的黃循財一上任就身處壓力鍋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新加坡大選底線落在2025年，總理李顯龍卻在今年5月就卸任，交棒給現任副總理黃循財，他將是第一位獨立建國後出生的領導人。這是否表示人民行動黨有意在今年舉行國會大選？

執政近20年的新加坡總理李顯龍，即將卸任。向來審慎安排領袖交班大事的新加坡執政黨「人民行動黨」（PAP），預計在5月15日完成另一次世代交替，由第四代團隊領導人黃循財出任新總理，他將是新加坡第一位獨立後出生的總理。

現任總理李顯龍將續留內閣。先前，李光耀與吳作棟卸任總理後，也曾任國務資政。

由新世代提早應對危機

黃循財表示，其他內閣成員在大選後才可能有較大變動。他期望並重改革與持續性，這暗示新內閣將保留部分資深成員，亦將引入新成員來平衡團隊能力。他尚未透露大選將於何時舉行，但表示準備工作持續進行中。

PAP是全球連續掌權最久的政黨之一。自新加坡1965年獨立以來，一直由PAP執政。2020年大選中，反對黨雖有亮眼表現，但PAP仍在93個直選席次中取下83個，贏得絕對多數。

下一場國會大選，必須在2025年11月23日前舉行。李顯龍於2023年便表明，自己將在2024年11月PAP創黨70週年前卸任，由新世代領軍出戰大選。

先前，不少分析師預測，51歲的黃循財將有更多時間在副駕駛座積累經驗。但現在看來，PAP傾向讓黃循財提早親上火線。

新加坡管理大學（SMU）法學院副教授陳慶文於CNA評論指出，5月就交接有些令人意外，看似是加速時程的決策，可能與大選舉行時間有關。

陳慶文描述，在伊朗與以色列衝突後，國際地緣政治更加緊繃。若局勢持續惡化，可能促使PAP更早選出下一個五年政權。這近似於2020年大選，當時李顯龍曾表示，人民賦權讓政府得以在疫情間做出艱難決策。

南洋理工大學（NTU）拉惹勒南國際研究學院（RSiS）資深研究員梁振雄認為，既然李顯龍在2023年就已做好交接規劃，5月交班並不令人意外。

但梁振雄觀察，中東、烏克蘭等地動盪，與生活成本提升等難題皆相當複雜，無法快速解決，PAP可能希望早些讓年輕一代著手應付這些挑戰。

新加坡第四代交班過程，接連受到新冠疫情、原定人選王瑞杰請辭擾動，比李顯龍原訂時間推遲了約兩年才完成。而新總理面臨的國際政治局勢，亦相當動盪，充滿不確定性。

彭博（Bloomberg）專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）認為，當前局勢的挑戰之大，可能只有建國初期的1960年代可比擬。當時面臨美蘇冷戰及核武危機，新加坡勞動技能水準也比今日低落許多。

現在美中的對抗關係，對新加坡拒絕選邊站的外交策略加諸壓力。眾多外商由香港轉向新加坡帶來的利弊，也需要巧妙權衡。以巴衝突難解，東南亞為數眾多的穆斯林族群及其他同情巴勒斯坦的人民、不滿美國介入的情緒升溫，可能因此傾向與中國結盟，挑動區域平衡。

內政層面，如人口老化、提供更多優質工作機會，以及維繫社會和諧，都是黃循財需要面對的議題。長遠來說，也要培育第五代團隊及物色下一任總理；理想情況，下任領袖現在應該已是國會議員，否則就必須加速招募。

大選將是第一個急迫議程

但迎戰下屆大選，還是黃循財團隊最急迫的議程。數名政治分析師認為，最早的時間點會是9月。那麼黃循財首度以總理身分，在8月發表的國慶演說，就會是他向星國人民勾勒新時代政治願景的關鍵時刻。

另一個可能的大選時點是2024年底，即PAP中央執委會選舉之後。這將給予黃循財更多時間熟悉新角色，也讓人民更認識他的領導風格。

另外，也不能排除於2025年舉行的可能性。例如，可能落在2月預算案發表後。新加坡國立大學（NUS）政策研究院資深研究員許林珠指出，這讓黃循財有更多時間團結、革新PAP。

無論如何，如今將由黃循財決定大選時間，他也即將靠己力凝聚民意。他是否將在李顯龍長達數十載的政治影響力之後走出一條新路，是大眾關注之處。

出身公務員體系的黃循財，在2011年轉向政界，陸續擔任過國家發展部長及教育部長等職。2021年，以跨部會委員會聯合主席身分，帶領新加坡走過疫情挑戰，是黃循財取得大眾知名度的關鍵時刻。

如同黃循財本人，如今的新加坡選民，也多在獨立之後出生，對PAP帶領星國從風雨飄搖的第三世界，邁向高度發展的第一世界經歷較無共鳴。而疫情一仗，是否鞏固PAP在人民心中的地位，也仍是問號。

在4月公布的接班影片中，黃循財表示，自己並未預期會獲此重任，但將以謙遜與責任感接下這份重擔。

「我的每一分精力，都將奉獻於服務我們的國家及人民。」他說：「與我及我的團隊合作，讓我們一同打造為每個新加坡人綻放光芒的未來。」

無論是否提前大選，新加坡都將有一番政治新氣象。

黃循財（Lawrence Wong）

出生：1972年

學歷：密西根大學應用經濟學碩士、哈佛大學公共管理碩士

重要經歷：總理首席私人祕書、文化、社區及青年部長、國家發展部長、教育部長

現職：新加坡副總理、財政部長、人民行動黨副祕書長、新加坡金管局董事會主席等

文／傅莞淇

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網】