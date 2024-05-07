美中恢復氣候會談 陸特使劉振民率團訪美

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

綜合港媒報導，中國生態環境部7日表示，經中美雙方商定，中國氣候變化事務特使劉振民7至16日率團赴美，與美國氣候特使波德斯達（John Podesta）會談。

根據中國生態環境部，雙方將以兩國元首共識為指引，針對「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。

劉振民此行還將與聯合國有關方面，以及美方有關地方政府和智庫等就應對氣候變化等議題進行交流。

綜合外媒報導，雖然美中關係因貿易及安全議題日趨緊張，仍恢復氣候合作雙邊會談。

美國華府保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）6日發布一份報告稱，當美國內部就如何應對氣候變化帶來的長期挑戰爭論不休時，中國正在增加對氣候變化議程的控制，將在未來 幾十年主導能源市場。

該篇報告指美國是能源超級大國，是世界三大能源生產國之一，而相較之下，中國是世界上最大的能源進口國，中國進軍綠色能源是為了解決相關領域的地緣政治和經濟弱點，並增強其整體國際地位。報告表示，美國部分政治人物忽視北京在追求綠色能源發展時，可能構成的國家安全威脅。

根據國際能源總署（IEA）同日發布的一篇報告顯示，中國仍在清潔能源領域扮演重要角色，儘管其領先地位相較去年有所下滑，例如中國目前擁有全球80％以上的太陽能光電模組產能，也仍是所有清潔能源技術成本最低的生產國。

中國氣候變化事務特使劉振民上周接受外媒採訪時表示，其他國家可以利用中國企業在清潔能源設備、電池和電動車生產方面的蓬勃發展，從而大幅降低成本，若美國和歐盟堅持對中國新能源產業的限制，可能阻礙應對全球暖化，延遲全球可再生能源替代化石燃料的發展。

美國財政部於5月3日宣布放寬消費者購買電動汽車時的稅收優惠條件。按照之前的規定，使用中國產礦物的電動車自2025年起將不再享受稅收優惠，但新調整允許消費者為含有中國石墨的汽車，直到2027年可獲得最高7,500美元的稅收抵免。