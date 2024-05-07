美擬限制聯網汽車使用陸技術 韓：產業成本恐提升

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隨著美國意圖以安全受到威脅為由，限制在美銷售的聯網汽車（Connected Vehicles）使用中國技術，引發韓國政府和業界的擔憂。韓方向美商務部表示，若此次措施升級為規則，恐大幅削弱企業活動的可預測性和安全性，導致汽車產業成本提升，加重消費者負擔，最終將影響韓美兩國經濟。

韓聯社引述美國官報消息，韓國政府4月30日向美國商務部提交意見書指出，韓國汽車行業就圍繞聯網汽車供應鏈調查的廣泛範圍、潛在規制對象範圍的不確定性，以及施行時期均將給行業帶來的沉重負擔表示擔憂。

韓國業界認為，今後美國可能在一定程度上限制使用中國技術或零組件的聯網汽車進口。韓國政府在意見書中表示，理解美方為應對安全威脅而採取的措施，但聯網汽車定義的範圍過廣，近期上市的汽車基本上都屬於智慧汽車，希望日後在制定規則的過程中能明確定義範圍。

韓國政府還擔憂若此次措施升級為規則，恐大幅削弱企業活動的可預測性和安全性。各家企業將面臨更大的不確定性，導致汽車產業成本提升，加重消費者負擔，最終將影響韓美兩國經濟。希望美方在新規則實施之前，讓行業有時間充分檢查和重整供應鏈。

聯網汽車是指透過無線網路與周邊交換資訊，提供導航、自動駕駛、駕駛員輔助等功能的智慧汽車。美國總統拜登2月29日表示，聯網汽車在使用中國等「外國敵手」的技術時，可能存在車輛遭網襲或數據洩露的風險，並指示商務部開展調查。

聯網汽車內嵌了很多至關重要的資通訊技術或服務（ICTS），美國商務部據此考慮制定規則，若這些ICTS是來自外國敵手的，或屬於其管轄和控制的，將禁止與設計、開發、製造或供應ICTS的企業進行相關交易。

報導指，外國敵手包括中國大陸、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯和委內瑞拉6個國家，而其中有能力向美國出口汽車國家僅中國一國，可見該措施直接劍指中國。