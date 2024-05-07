拿到台電大單還不夠 這檔電力股攻漲停 還打算拓展這項業務

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大山（1615）因台電強韌電網計劃受益，今年第一季EPS達0.99元，創同期新高，暫居線纜同業首季EPS王，今（7）日股價開盤就攻上漲停，同時大山打算再度進軍房地產，地點在烏日高鐵站附近，最快2025年動工興建，採取先建後售，預估2027年有機會認列營收及獲利。

電纜類股在大山的帶動下，包括華電、華榮、大亞、億泰、合機等也一起走高。

大山因台電強韌電網計劃釋單而受益，訂單滿載，去年EPS達3.21元，董事會決議每股擬配發2.88元股利，其中現金、股票各半；同時大山董事會也通過今年第一季財報，單季EPS達0.99元，創同期新高。大山股利、第一季EPS均暫居上市線纜業之冠。

大山2021年認列子公司昕邑建設在台中烏日高鐵站附近住宅建案6.5億元營收、獲利逾1億元之後，計畫再度進軍房地產，擬在烏日高鐵站附近推第二起住宅建案，基地坪數840坪，正委託建築師規劃地下2層樓、地上15樓住宅建案，每戶40～50坪的三房或三加一房，鎖定換屋族，初估完銷金額15億元，最快2025年動工興建，採取先建後售，預估2027年有機會認列營收及獲利。

台電強韌電網計畫釋單，大山去年陸續拿下多筆69kV高壓及161kV超高壓交連PE線纜標案，累積在手訂單50多億元，推升去年合併營收攀升至49.45億元新高，EPS達3.21元，創同期次高，若扣除建案業外獲利挹注部份，去年本業獲利創下歷史新高。

大山董事會也承認今年第一季財報，第一季合併營收13.02億元、營業利益2.06億元、稅後純益1.62億元、EPS 0.99元，創同期新高，暫居線纜同業首季EPS王。

大山表示，大山目前線纜訂單以台電為主，截至4月底在手訂單仍有40多億元，會在今明兩年陸續交貨給台電。大山未來幾年營運仍靠線纜本業，遂積極布局北部民間企業建廠及都更建案對建築用線的需求，在桃園購入廠房土地作為北區發貨中心，效應會逐漸顯現。