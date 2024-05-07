《半導體》聯發科生成式AI再添猛將 天璣9300+報到

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今日於深圳召開天璣開發者大會，一如預期端出天璣9300+，主打強大的生成式AI能力。今年智慧型手機決戰生成式AI，聯發科在去年第四季推出的天璣9300，市場反應正向，聯發科也預計在今年第四季推出天璣9400，也因此，聯發科選在此時推出天璣9300+，就是延續9300的高人氣，在天璣9400問世前，延續市場買氣。

聯發科天璣9300+旗艦5G生成式AI行動晶片採用全大核CPU架構，八核CPU包含4個 Cortex-X4 超大核，最高頻率可達3.4GHz，以及 4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核。聯發科技資深副總經理徐敬全表示，聯發科天璣9300+支援廣泛的大型語言模型(LLM)，並整合了先進的LoRA功能，將打造一個豐富的生成式AI應用生態系。天璣9300+提供了卓越的性能表現，並加快了LLM推理速度，使得運算過程更為迅捷，為使用者帶來更好的AI體驗。

聯發科表示，天璣9300+擁有強大的生成式AI能力，率先在裝置端支援AI推測解碼加速技術及天璣AI LoRA Fusion 2.0技術，提供更高效和個人化的生成式AI體驗，同時支持最新主流生成式AI大模型，為使用者提供文字、圖像、音樂等裝置端生成式AI多模態創新體驗，並可透過AI框架ExecuTorch加速裝置端生成式AI應用的開發進程。

聯發科旗艦天璣SoC在旗艦手機市場市佔率擴張強勁，聯發科預計2024年手機營收成長可高於mid-teens%(14-16%)，其中，旗艦手機晶片營收可望成長超過50%。法人也表示，今年聯發科天璣9300/9400晶片組的AI computing、AI tablets開始量產，預計未來將有更多AI Computing、AI Tablets採用，未來也將進一步貢獻營收表現。